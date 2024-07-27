Фесюн – лучший игрок в составе сине-желтых: оценки за матч Украина U-23 – Марокко U-23
Но у аналитиков разные выводы
Фото: ФК Колос
Специалисты статистического портала SofaScore поставили Кириллу Фесюну самый высокий балл в коллективе Ротаня – 7,5. В его активе 5 сейвов, 43 касания, 20% точных длинных передач, в одном моменте вынос мяча. В тройку лучших футболистов Украины U-23 также включили Максима Хланя (7,4) и Дмитрия Крыськива (7,3).
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Аналитики Flashscore сделали другой вывод. Пальму первенства у "сине-желтых" получил именно Крыськив. Он открыл счет в середине 1-го тайма, отдал 92% точных пасов, а в двух эпизодах удачно навесил.
Вторую высокую оценку получил автор другого, победного взятия ворот, Игорь Краснопир (7,5).
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