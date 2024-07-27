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Шевченко поздравил в раздевалке Олимпийскую сборную с важной победой

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Глава УАФ посетил футболистов сразу после матча

Шевченко поздравил в раздевалке Олимпийскую сборную с важной победой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Подопечные Ротаня во 2-м туре группового этапа вырвали победу над Марокко U-23 на последних минутах. Эта виктория сохраняет шансы на выход в плей-офф, но предстоит сложный поединок против аргентинцев.

Впрочем, сегодняшний вечер спортсмены могут посвятить положительным эмоциям. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко зашел в гости к молодежной сборной и сказал несколько вдохновляющих слов.

30 июля "сине-желтые" сыграют решающую встречу на этом этапе. Стартовый свисток раздастся в 18:00.

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Андрей Шевченко Олимпийская сборная Украины
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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mykolay (c.Озерна)
27.07.2024 в 22:39
І що Шевченко там робить? Олімпійські ігри проходять не під егідою. ФіФА.
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Комментарии 3
mykolay (c.Озерна)
27.07.2024 в 22:39
І що Шевченко там робить? Олімпійські ігри проходять не під егідою. ФіФА.
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avatar
Просто Квашин (Харків)
27.07.2024 в 22:21
пазік- педе р а ст корумпований... Ху.йло. натуральне...
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alex.belogubko (одесса)
27.07.2024 в 22:13
Аргентины мы не выиграем --МАРОККО-АРГЕНТИНА идут дальше
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