Ротань: Если будем показывать такую игру, как в первом тайме — все равно, кто против нас
Наставник Украины U-23 дал послематчевый комментарий
Фото - УАФ
Руслан Ротань уже думает о восстановлении для решающей встречи.
“Нужно отдать должное настроившимся ребятам. Даже когда остались в меньшинстве — мы стремились к результату, боролись за него. Они заслужили его. У нас есть последний матч, где мы не должны смотреть, против кого играем. Для ребят это был маленький урок. У нас много футболистов, впервые играющих на таких турнирах. Они увидели, что можно обыгрывать Марокко, там были игроки, доходившие до [полуфинала ЧМ].
Далее восстановление, играть через два [дня] на третий тяжело. Должны ориентироваться на то, как лучше восстановиться. Аргентину мы уже знаем. Если будем показывать такую игру, как в первом тайме — все равно, кто против нас, будем играть с позиции силы".
"Вы же знаете, как судят на этих Олимпийских играх: если в первом матче ставят такое пенальти, то не надо задавать вопросы. Надо смотреть на себя и свою игру. Должны подойти с супернастроем, достать все оставшиеся эмоции.
Для многих это необычно. Мы привыкли ждать тревоги, играть при пустых трибунах. Такого давно не видели”, – заявил тренер.
Поединок с Аргентиной U-23 состоится во вторник.
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