Ротань: Если будем показывать такую ​​игру, как в первом тайме — все равно, кто против нас

Руслан Ротань уже думает о восстановлении для решающей встречи.

“Нужно отдать должное настроившимся ребятам. Даже когда остались в меньшинстве — мы стремились к результату, боролись за него. Они заслужили его. У нас есть последний матч, где мы не должны смотреть, против кого играем. Для ребят это был маленький урок. У нас много футболистов, впервые играющих на таких турнирах. Они увидели, что можно обыгрывать Марокко, там были игроки, доходившие до [полуфинала ЧМ].

Далее восстановление, играть через два [дня] на третий тяжело. Должны ориентироваться на то, как лучше восстановиться. Аргентину мы уже знаем. Если будем показывать такую ​​игру, как в первом тайме — все равно, кто против нас, будем играть с позиции силы".