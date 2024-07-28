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Украина U-23 в последнем туре: 5 сценариев развития событий

Молодежная сборная Украины

Желто-синие, как всегда, оставляют все напоследок

Украина U-23 в последнем туре: 5 сценариев развития событий

Фото: пресслужба УАФ

Новина українською

Подопечные Ротаня одолели сверстников из Марокко и вернулись в борьбу за плей-офф. Теперь молодежную команду ждет олимпийская сборная Аргентины. От результата этого и другого матча квартета решится судьба путевок в ¼ финала.

Итог поединка предполагает 5 сценариев развития событий:

  • победа. Гарантированный выход в следующий раунд;
  • поражение. Завершение выступления;
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  • ничья и участие в 1/4. Мировая во встрече Марокко – Ирак с меньшим количеством голов;
  • ничья и вылет. Более результативна мировая у соперников;
  • одинаковые ничейные счета и плей-офф. Марокко получит на 5 штрафных санкций больше, чем "желто-синие".

Напомним, что африканская команда выше Украины по коэффициенту "честной игры" (-8 и -12 пунктов соответственно).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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