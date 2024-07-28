Украина U-23 в последнем туре: 5 сценариев развития событий
Желто-синие, как всегда, оставляют все напоследок
Фото: пресслужба УАФ
Подопечные Ротаня одолели сверстников из Марокко и вернулись в борьбу за плей-офф. Теперь молодежную команду ждет олимпийская сборная Аргентины. От результата этого и другого матча квартета решится судьба путевок в ¼ финала.
Итог поединка предполагает 5 сценариев развития событий:
- победа. Гарантированный выход в следующий раунд;
- поражение. Завершение выступления;
- ничья и участие в 1/4. Мировая во встрече Марокко – Ирак с меньшим количеством голов;
- ничья и вылет. Более результативна мировая у соперников;
- одинаковые ничейные счета и плей-офф. Марокко получит на 5 штрафных санкций больше, чем "желто-синие".
Напомним, что африканская команда выше Украины по коэффициенту "честной игры" (-8 и -12 пунктов соответственно).
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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