Украина U-23 в последнем туре: 5 сценариев развития событий

Подопечные Ротаня одолели сверстников из Марокко и вернулись в борьбу за плей-офф. Теперь молодежную команду ждет олимпийская сборная Аргентины. От результата этого и другого матча квартета решится судьба путевок в ¼ финала.

Итог поединка предполагает 5 сценариев развития событий:

победа . Гарантированный выход в следующий раунд;

. Гарантированный выход в следующий раунд; поражение. Завершение выступления;

Читайте также Дежавю? Положение в группе Украины после второго тура Олимпийских игр

ничья и участие в 1/4 . Мировая во встрече Марокко – Ирак с меньшим количеством голов;

. Мировая во встрече Марокко – Ирак с меньшим количеством голов; ничья и вылет. Более результативна мировая у соперников;

Более результативна мировая у соперников; одинаковые ничейные счета и плей-офф. Марокко получит на 5 штрафных санкций больше, чем "желто-синие".

Напомним, что африканская команда выше Украины по коэффициенту "честной игры" (-8 и -12 пунктов соответственно).