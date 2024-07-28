Соведущий ТаТоТаке – об олимпийской сборной: Снова дебильный пенальти. Футболисты знают правила?
Роман Сморжевский удивлен негативными тенденциями
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Несмотря на победу над Марокко, игра и действия "сине-желтых" вызывают множество вопросов.
“Снова дебильный пенальти. Футболисты знают правила? Салюк знает то, что в эфире озвучил Столярчук? Если бы он катился в подкате, был бы пенальти и желтая, а так тупая красная и все равно пенальти. Он серьезно рассчитывал, что судья не свистнет вообще? Затем Фесюн в воздухе, без опоры вообще в момент удара с "точки" (что это было?). Ну и дальше Сыч, который после желтой хлопает в ладони: мол, браво, реф! Где адекватность?"
"Послушал Ротаня на флешах, когда он говорил о двойном наказании и убедился в том, что в сборной действительно не знают правила (или точнее, рекомендации судьям, в каких ситуациях давать желтую, а в которых красную при назначении пенальти). Пусть им Столярчук позвонит, расскажет. Дикая ситуация, когда журналисты знают, а тренеры и футболисты – нет”, – возмущен Роман.
Послезавтра Украина U-23 сыграет решающий матч на групповом этапе.
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