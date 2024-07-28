Соведущий ТаТоТаке – об олимпийской сборной: Снова дебильный пенальти. Футболисты знают правила?

Несмотря на победу над Марокко, игра и действия "сине-желтых" вызывают множество вопросов.

“Снова дебильный пенальти. Футболисты знают правила? Салюк знает то, что в эфире озвучил Столярчук? Если бы он катился в подкате, был бы пенальти и желтая, а так тупая красная и все равно пенальти. Он серьезно рассчитывал, что судья не свистнет вообще? Затем Фесюн в воздухе, без опоры вообще в момент удара с "точки" (что это было?). Ну и дальше Сыч, который после желтой хлопает в ладони: мол, браво, реф! Где адекватность?"