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Соведущий ТаТоТаке – об олимпийской сборной: Снова дебильный пенальти. Футболисты знают правила?

Молодежная сборная Украины

Роман Сморжевский удивлен негативными тенденциями

Соведущий ТаТоТаке – об олимпийской сборной: Снова дебильный пенальти. Футболисты знают правила?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на победу над Марокко, игра и действия "сине-желтых" вызывают множество вопросов.

“Снова дебильный пенальти. Футболисты знают правила? Салюк знает то, что в эфире озвучил Столярчук? Если бы он катился в подкате, был бы пенальти и желтая, а так тупая красная и все равно пенальти. Он серьезно рассчитывал, что судья не свистнет вообще? Затем Фесюн в воздухе, без опоры вообще в момент удара с "точки" (что это было?). Ну и дальше Сыч, который после желтой хлопает в ладони: мол, браво, реф! Где адекватность?"

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"Послушал Ротаня на флешах, когда он говорил о двойном наказании и убедился в том, что в сборной действительно не знают правила (или точнее, рекомендации судьям, в каких ситуациях давать желтую, а в которых красную при назначении пенальти). Пусть им Столярчук позвонит, расскажет. Дикая ситуация, когда журналисты знают, а тренеры и футболисты – нет”, – возмущен Роман.

Послезавтра Украина U-23 сыграет решающий матч на групповом этапе.

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Олимпийская сборная Украины
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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