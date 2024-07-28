Марокканское издание о поражении от Украины U-23: Матч можно сравнить с неудачной попыткой охотника поймать раненое животное

В Al Mountakhab был выпущен аналитический материал после поединка ОИ. Авторы считают, что "атласские львы" рано начали думать о победе.

“Марокко попадает в ловушку для сборной Украины. Этот матч сравним с неудачной попыткой охотника поймать раненое животное. Украина большую часть матча имела преимущество, играла хорошо и выигрывала. Но пенальти и удаление изменили ситуацию на поле. Так все подумали на тот момент. Марокко сравнивает счет. Олимпийская сборная уже продумывала в голове разные варианты, вместо того чтобы просто забить второй гол".

"Даже после удаления Украина не сдавалась. Она заставляла нервничать марокканцев, играя в мелкий фол и опасно выходя в контратаки. Тренерский штаб понимал, что нужно заставить украинцев раскрыться, поэтому сделал приманку через "капкан" у своих ворот. Украина должна была идти в атаку и освободить пространство возле штрафной. К сожалению, этот план не сработал, потому что марокканцы попали в свой же капкан, пропустив гол на последней минуте, что ухудшило ситуацию для сборной в группе", – отмечают журналисты.

После двух туров у всех коллективов группы В по 3 балла.