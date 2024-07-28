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Марокканское издание о поражении от Украины U-23: Матч можно сравнить с неудачной попыткой охотника поймать раненое животное

Молодежная сборная Украины

Журналисты отдали должное желто-синим

Марокканское издание о поражении от Украины U-23: Матч можно сравнить с неудачной попыткой охотника поймать раненое животное

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Al Mountakhab был выпущен аналитический материал после поединка ОИ. Авторы считают, что "атласские львы" рано начали думать о победе.

“Марокко попадает в ловушку для сборной Украины. Этот матч сравним с неудачной попыткой охотника поймать раненое животное. Украина большую часть матча имела преимущество, играла хорошо и выигрывала. Но пенальти и удаление изменили ситуацию на поле. Так все подумали на тот момент.

Марокко сравнивает счет. Олимпийская сборная уже продумывала в голове разные варианты, вместо того чтобы просто забить второй гол".

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"Даже после удаления Украина не сдавалась. Она заставляла нервничать марокканцев, играя в мелкий фол и опасно выходя в контратаки. Тренерский штаб понимал, что нужно заставить украинцев раскрыться, поэтому сделал приманку через "капкан" у своих ворот. Украина должна была идти в атаку и освободить пространство возле штрафной.

К сожалению, этот план не сработал, потому что марокканцы попали в свой же капкан, пропустив гол на последней минуте, что ухудшило ситуацию для сборной в группе", – отмечают журналисты.

После двух туров у всех коллективов группы В по 3 балла.

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Олимпийская сборная Украины
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Источник:
Al Mountakhab, УФ
Опубликовал: Александр Симченко
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