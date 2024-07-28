Ротань: У нас ребята мастеровитые, но менталитет часто делает свое дело не в пользу нации
Тренер олимпийской команды подчеркнул психологический аспект подготовки
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Руслан Ротань дал комментарий Youtube-каналу "ВЗБІРНА".
“У нас ребята мастеровитые, но менталитет очень часто делает свое дело не в пользу нации. Потому мы должны это исправить, все изменить.
Должны выгрызать тяжело дающиеся матчи, а те, которые даются легко – доводить до конца и быть профессионалами на все 90, а если нужно и на 110, 115 минут матча".
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"Это будет вдвое более сложный матч [с Аргентиной], чем с Марокко. Верю в наших ребят, что мы настроимся, восстановимся, потому что специфика турнира такая – играем через 2 на 3-й с заявкой, где всего 16 футболистов. Очень сложно что-то варьировать”, – заявил тренер.
Оба поединка в квартете В начнутся во вторник в 18:00.
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