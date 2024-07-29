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Ван Леувен: Если олимпийскую команду заявить на сезон в УПЛ как клуб, то она была бы в топ-3

Молодежная сборная Украины
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Экс-тренер Зари и Шахтера оценил состав Украины U-23

Ван Леувен: Если олимпийскую команду заявить на сезон в УПЛ как клуб, то она была бы в топ-3

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

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Нидерландскому наставнику импонируют футболисты, выступающие в молодежной сборной.

“Смотрю все игры и болею за вашу команду. В матче против Ирака к защите и полузащите особых претензий нет, а вот в атаке было слабо. Можно было немного больше играть между линиями, а инсайдам (Криськиву, Михайленко и Брагару, когда он смещался на эту позицию) совершать более динамичные рывки. Если ты хочешь удивлять команду, играющую без мяча, нужно действовать более агрессивно. Ну и Сикан практически не получал кроссов с флангов, но это именно то, что делает его таким опасным для соперника".

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"Батагов – единственный игрок в команде, который продвигал мяч, выполняя диагонали, а также вертикальные пасы между проникающими линиями. Меня удивил перевод Хланя налево, а Крупского на позицию вингера. Хлань не был эффективным, а Крупский, напротив, выглядел очень хорошо.

У Украины очень талантливая команда, мне нравятся многие из этих игроков. Думаю, если эту команду заявить на сезон в УПЛ как клуб, то она была бы в топ-3, минимум в топ-5. Но вот настал момент, когда пора оправдывать авансы и давать результат”, – заявил специалист.

Ван Леувен работал с юношескими составами в "Фейеноорде", "Шахтере" и "Маккаби" (Тель-Авив).

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Олимпийская сборная Украины Патрик ван Леувен
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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