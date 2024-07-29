Украина U-23 – Аргентина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию олимпийского турнира

В матче последнего тура группового турнира ОИ-2024 во Франции сборная Украины встретится со сборной Аргентины. Перед последним туром в нашей группе у всех четырех команд по три очка.

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Украина в первом туре неожиданно уступила Ираку, но затем в меньшинстве вырвала победу у Марокко. Аргентина разобралась с Ираком, но в первом туре в драматическом матче уступила Марокко. Аргентинцев устроит даже ничья, а украинцам нужно побеждать, чтобы не обращать внимания на противостояние Марокко с Ираком.

Матч между сборными Украины и Аргентины состоится во вторник, 30 июля 2024 года, в 18:00. Трансляцию матча смотрите на телеканале Общественное Спорт и местных телеканалах Общественного. Он доступен у многих провайдеров (sweet.tv, Мегого, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).