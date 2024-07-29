Матч ОИ Аргентина - Украина рассудит арбитр из Мавритании, который судил финал последнего КАН
Пока что с судьями нам на турнире не везет
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На матче 3-го тура группового этапа мужского футбольного турнира Олимпиады-2024 Украина - Аргентина будет работать интернациональная судейская бригада во главе с представителем Мавритании Дахане Бейда.
На линиях ему будут помогать анголец Жерсон Сантуш и кениец Стефен Ембе. Четвертый арбитр - Самирах Набадда (Уганда). За систему ВАР будут отвечать голландец Роб Диперинк и уругваец Леодан Гонсалес.
Отметим, что 32-летний Бейда работал на финале последнего Кубка Африки Нигерия – Кот-д'Ивуар (1:2).
Напомним, что матч Аргентина – Украина состоится во вторник, 30 июля, и начнется в 18:00 по Киеву. В параллельном матче сыграют Ирак и Марокко. Отметим, что после двух туров у всех четырех команд в группе по 3 очка.
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