Ротань: С Аргентиной нам нужна только победа - это факт. И Аргентина будет фаворитом - тоже факт
Главный матч группового турнира Олимпиады уже во вторник
УАФ
Главный тренер олимпийской сборной Украины Ротань поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира против Аргентины.
"Первый матч был неудачным по результату, поэтому стремились только побеждать Марокко. Первый тайм мне очень понравился, а во втором тайме сказался наш чемпионат, где нет болельщиков на трибунах. А тут все за Марокко болели. Еще судейство мне очень не понравилось в этих двух матчах.
С Аргентиной нужна только победа, и это факт. И Аргентина будет фаворитом, тоже факт. Нужно очень хотеть и выгрызать те матчи, где не все удается. Все зависит от нас в последнем матче, и это главное.
Ни от кого не зависим больше. 100% будет в два раза сложнее, чем с Марокко. Нужно восстановиться, это самое важно", – сказал Ротань.
Напомним, что матч Аргентина – Украина состоится во вторник, 30 июля, и начнется в 18:00 по Киеву. В параллельном матче сыграют Ирак и Марокко. Отметим, что после двух туров у всех четырех команд в группе по 3 очка.
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