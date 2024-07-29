Ротань: С Аргентиной нам нужна только победа - это факт. И Аргентина будет фаворитом - тоже факт

Главный тренер олимпийской сборной Украины Ротань поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира против Аргентины.

"Первый матч был неудачным по результату, поэтому стремились только побеждать Марокко. Первый тайм мне очень понравился, а во втором тайме сказался наш чемпионат, где нет болельщиков на трибунах. А тут все за Марокко болели. Еще судейство мне очень не понравилось в этих двух матчах.

С Аргентиной нужна только победа, и это факт. И Аргентина будет фаворитом, тоже факт. Нужно очень хотеть и выгрызать те матчи, где не все удается. Все зависит от нас в последнем матче, и это главное.

Ни от кого не зависим больше. 100% будет в два раза сложнее, чем с Марокко. Нужно восстановиться, это самое важно", – сказал Ротань.