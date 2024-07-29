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Ротань: С Аргентиной нам нужна только победа - это факт. И Аргентина будет фаворитом - тоже факт

Молодежная сборная Украины

Главный матч группового турнира Олимпиады уже во вторник

Ротань: С Аргентиной нам нужна только победа - это факт. И Аргентина будет фаворитом - тоже факт

УАФ

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Главный тренер олимпийской сборной Украины Ротань поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира против Аргентины.

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"Первый матч был неудачным по результату, поэтому стремились только побеждать Марокко. Первый тайм мне очень понравился, а во втором тайме сказался наш чемпионат, где нет болельщиков на трибунах. А тут все за Марокко болели. Еще судейство мне очень не понравилось в этих двух матчах.

С Аргентиной нужна только победа, и это факт. И Аргентина будет фаворитом, тоже факт. Нужно очень хотеть и выгрызать те матчи, где не все удается. Все зависит от нас в последнем матче, и это главное.

Ни от кого не зависим больше. 100% будет в два раза сложнее, чем с Марокко. Нужно восстановиться, это самое важно", – сказал Ротань.

Напомним, что матч Аргентина – Украина состоится во вторник, 30 июля, и начнется в 18:00 по Киеву. В параллельном матче сыграют Ирак и Марокко. Отметим, что после двух туров у всех четырех команд в группе по 3 очка.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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