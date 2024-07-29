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Хлань: У Аргентины больше навалистый футбол. Знаете, как орда бежит – все навалом на ворота

Молодежная сборная Украины
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Во вторник на Олимпиаде сборная Украины сыграет с Аргентиной

Хлань: У Аргентины больше навалистый футбол. Знаете, как орда бежит – все навалом на ворота

Фото: УАФ

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Вингер олимпийской сборной Максим Хлань поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира против Аргентины.

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"Что вообще думаю об Аргентине? Это очень агрессивная команда, боевая, они дерутся. Я не думаю, что у них много тактики, у них больше навалистый футбол. Знаете, как орда бежит – все навалом на ворота.

Мы остановим это, мы уверены, что это остановим. И покажем, как мы умеем бежать на ворота" – сказал Хлань.

Напомним, что матч Аргентина – Украина состоится во вторник, 30 июля, и начнется в 18:00 по Киеву. В параллельном матче сыграют Ирак и Марокко. Отметим, что после двух туров у всех четырех команд в группе по 3 очка.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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