Хлань: У Аргентины больше навалистый футбол. Знаете, как орда бежит – все навалом на ворота

Вингер олимпийской сборной Максим Хлань поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа олимпийского футбольного турнира против Аргентины.

"Что вообще думаю об Аргентине? Это очень агрессивная команда, боевая, они дерутся. Я не думаю, что у них много тактики, у них больше навалистый футбол. Знаете, как орда бежит – все навалом на ворота.

Мы остановим это, мы уверены, что это остановим. И покажем, как мы умеем бежать на ворота" – сказал Хлань.