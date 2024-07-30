ОИ-2024. Украина U-23 – Аргентина U-23 0:2. Чуда не произошло

Во вторник, 30 июля, состоялся матч последнего тура групповой стадии Олимпийских игр 2024 года в Париже между сборными Украины и Аргентины. Поединок прошел в Лионе на поле "Парк Олимпик Лион". Отметим, что к третьему туру все команды в группе В имели по три очка.

Украинцы в первом туре неожиданно уступили Ираку, но затем в меньшинстве на 90+8 минуте вырвали победу в Марокко. Аргентина в стартовом матче на ОИ уступила Марокко, но во втором туре разобрались с Ираком. Таким образом, для того чтобы гарантировать себе выход в 1/4 финала и не смотреть на параллельную игру подопечным Ротаня стоило только побеждать.

Руслан Ротань в стартовом составе сделал одну, но очень прогнозируемую замену. Вместо дисквалифицированного Салюка в центр защиты вышел Таловеров.

Начало встречи было очень сложное для сборной Украины. Подопечные Маскерано взяли мяч под свой контроль, а украинцы не могли выйти из защиты в атаку. Однако стоит отдать должное нашим ребятам, которые пытались играть спокойно и организованно и не давали сопернику много свободных зон. Постепенно коллектив Руслана Ротаня стал играть смелее и мяч чаще доходил до заключительной трети поля. К сожалению, не хватало завершающего удара, но перспективных атак было достаточно.

В конце тайма аргентинцы снова активизировались и создали действительно два опасных момента. Сначала Альварес с выгодной позиции не попал в створ ворот, а через несколько минут Гондоу не смог переиграть Фесюна. Украинцы в компенсированное время могли открывать счет, но удар Рубчинского парировал голкипер. На перерыв соперники ушли без голов, но за украинскую сборную не было стыдно. В параллельном матче Марокко громило Ирак, поэтому подопечных Ротаня устраивала только победа.

К сожалению, сразу после перерыва украинцы пропустили. Подопечные Ротаня провалились в центре поля, а Альмада шикарным ударом из-за пределов штрафной попал в угол – 0:1. Нельзя было давать пробить одному из лидеров сборной Аргентины, но наши центральные защитники не подстраховали Рубчинского.

По счету подопечные Маскерано играли уверенно, а у наших ребят в позиционном футболе мало что получалось. Пропущенный гол повлиял на психологическое состояние нашей команды. В первом тайме хоть что-то создавали, а после перерыва вообще не тривожили голкипера сборной Аргентины. Аргентинцы играли прагматично, но кто их в этом будет винить?

В компенсированное время удар Медины парировал Фесюн, но первым на добивании оказался Эчеверри – 0:2.

В итоге сборная Украины завершает свои выступления на дебютной Олимпиаде. Сами себе создали проблемы в первом матче и не смогли выйти из сложившейся ситуации.

Олимпийский турнир. Групповой этап

Украина U-23 - Аргентина U-23 0:2

Голы: Альмада (48), Эчеверри (90+1)

Предупреждение: Рубчинский (53), Велетень (82)

Украина U-23: Фесюн — Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк (Сыч, 68) — Крыськив, Рубчинский, Михайленко (Очеретько, 59) — Хлань (Велетень, 78), Сикан (Краснопир, 59), Брагару (Федор, 59)

Аргентина U-23: Рулли - ди Чезаре, Солер (Амионе, 67), Фернандес (Зенон, 68), Отаменди, Луян, Гондоу (Хесе, 58), Медина, Альмада (Бельтран, 80), Альварес (Эчеверри, 80), Симеоне