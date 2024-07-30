Организаторы ОИ-2024 перед матчем с Аргентиной переместили сборную Украины на второе место в группе

Официальный сайт Олимпиады-2024 и УАФ обновили таблицу группового этапа футбольного турнира в группе с Украиной.

Наша сборная переместилась на второе место, хотя раньше занимала третье место.

Организаторы футбольного турнира Олимпийских игр-2024 на запрос УАФ подтвердили, что перед заключительным туром Украина находится выше Марокко по дополнительным показателям и является второй в группе.

Отметим, что после двух туров у всех четырех команд нашей группы по 3 очка.

Напомним, что сегодня, 30 июля, в 3-м туре олимпийского турнира сборная Украины сыграет против сборной Аргентины.