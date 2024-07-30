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Организаторы ОИ-2024 перед матчем с Аргентиной переместили сборную Украины на второе место в группе

Молодежная сборная Украины
Обновлено

У всех команд после двух туров по три очка

Организаторы ОИ-2024 перед матчем с Аргентиной переместили сборную Украины на второе место в группе

Фото Віталія Клюєва - УАФ

Новина українською

Официальный сайт Олимпиады-2024 и УАФ обновили таблицу группового этапа футбольного турнира в группе с Украиной.

Наша сборная переместилась на второе место, хотя раньше занимала третье место.

Организаторы футбольного турнира Олимпийских игр-2024 на запрос УАФ подтвердили, что перед заключительным туром Украина находится выше Марокко по дополнительным показателям и является второй в группе.

Отметим, что после двух туров у всех четырех команд нашей группы по 3 очка.

Напомним, что сегодня, 30 июля, в 3-м туре олимпийского турнира сборная Украины сыграет против сборной Аргентины.

Матч начнется в 18.00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Консул (Звягель )
30.07.2024 в 17:34
Сподіваємося на українське диво
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Комментарии 5
Консул (Звягель )
30.07.2024 в 17:34
Сподіваємося на українське диво
Ответить
1
0
Gican85 (Киев)
30.07.2024 в 17:31
Домой, домой! Пора домой.
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0
2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.07.2024 в 17:26
Як і говорилося! Гуд, якщо не програють...
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0
0
Ariakiev01 (Київ)
30.07.2024 в 17:38
тут нічья може спрацювати лише якщо в іншому матчи теж буде нічя притому така сама як у нас або гірша. Це пофігу як записали бо сьогодні буде все ясно. Невже 2 разу у одне гвмно вступимо ?
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ukatan (Харьковская обл.)
30.07.2024 в 17:53
Яка нічия!? Друге місце виходить на Францію, а це без шансів.
 
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