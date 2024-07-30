Организаторы ОИ-2024 перед матчем с Аргентиной переместили сборную Украины на второе место в группе
У всех команд после двух туров по три очка
Фото Віталія Клюєва - УАФ
Официальный сайт Олимпиады-2024 и УАФ обновили таблицу группового этапа футбольного турнира в группе с Украиной.
Наша сборная переместилась на второе место, хотя раньше занимала третье место.
Организаторы футбольного турнира Олимпийских игр-2024 на запрос УАФ подтвердили, что перед заключительным туром Украина находится выше Марокко по дополнительным показателям и является второй в группе.
Отметим, что после двух туров у всех четырех команд нашей группы по 3 очка.
Напомним, что сегодня, 30 июля, в 3-м туре олимпийского турнира сборная Украины сыграет против сборной Аргентины.
Матч начнется в 18.00, а UA-Футбол
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