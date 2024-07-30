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Олимпиада. Сборная Украины пропустила от Аргентины в начале второго тайма

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Нам нужна только победа

Олимпиада. Сборная Украины пропустила от Аргентины в начале второго тайма

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины проводит свой матч 3-го тура в групповом раунде Олимпиады-2024. Соперник команды Ротаня - сборная Аргентини.

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Первый тайм завершился нулевой ничьей, а вот сразу после перерыва Аргентина забила. Альмада протянул мяч метров 20 (опарная зона не отреагировала, а центрбеки не успели выдернуться) и дальним ударом дал в угол.

0:1 для нас в матче, и теперь для плей-офф нам нужна только победа, так как Марокко в параллельном матче громит Ирак 3:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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