Олимпиада. Сборная Украины пропустила от Аргентины в начале второго тайма
Нам нужна только победа
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины проводит свой матч 3-го тура в групповом раунде Олимпиады-2024. Соперник команды Ротаня - сборная Аргентини.
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Первый тайм завершился нулевой ничьей, а вот сразу после перерыва Аргентина забила. Альмада протянул мяч метров 20 (опарная зона не отреагировала, а центрбеки не успели выдернуться) и дальним ударом дал в угол.
0:1 для нас в матче, и теперь для плей-офф нам нужна только победа, так как Марокко в параллельном матче громит Ирак 3:0.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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