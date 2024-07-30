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Вылетаем с третьего места. Итоговая таблица группы сборной Украины на Олимпиаде

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Марокко и Аргентина идут дальше

Вылетаем с третьего места. Итоговая таблица группы сборной Украины на Олимпиаде

Фото - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В группе B на футбольном мужском турнире состоялись матчи заключительного, 3-го тура.

В одном из этих поединков сборная Украины проиграла Аргентине 0:2.

В параллельном матче Марокко разнес Ирак со счетом 3:0.

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Таким образом, сборные Марокко и Аргентина вышли в плей-офф, причем африканцы – с первого места.

Наша сборная завершает турнир на 3-м месте с 3 очками и разницей мячей -2 (выше Ирака за счет лучшей разницы мячей).

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Комментарии
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ВиктАн
30.07.2024 в 20:08
Поразка імені Ротаня. Як завжди. Класне закінчення друго тайму, після якого будь який досвідчений тренер пішов би в атаку. Ми всрались на початку другого тайму, результат закономірний. До другого голу питань немає. Результат невдахи- тренера закономірний, Ротань= Ребров, ганьба!
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Комментарии 1
ВиктАн
30.07.2024 в 20:08
Поразка імені Ротаня. Як завжди. Класне закінчення друго тайму, після якого будь який досвідчений тренер пішов би в атаку. Ми всрались на початку другого тайму, результат закономірний. До другого голу питань немає. Результат невдахи- тренера закономірний, Ротань= Ребров, ганьба!
Ответить
0
2

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