Вылетаем с третьего места. Итоговая таблица группы сборной Украины на Олимпиаде
Марокко и Аргентина идут дальше
Фото - УАФ
В группе B на футбольном мужском турнире состоялись матчи заключительного, 3-го тура.
В одном из этих поединков
В параллельном матче Марокко разнес Ирак со счетом 3:0.
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Таким образом, сборные Марокко и Аргентина вышли в плей-офф, причем африканцы – с первого места.
Наша сборная завершает турнир на 3-м месте с 3 очками и разницей мячей -2 (выше Ирака за счет лучшей разницы мячей).
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ВиктАн
30.07.2024 в 20:08
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