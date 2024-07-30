Вылетаем с третьего места. Итоговая таблица группы сборной Украины на Олимпиаде

В группе B на футбольном мужском турнире состоялись матчи заключительного, 3-го тура.

В одном из этих поединков сборная Украины проиграла Аргентине 0:2 .

В параллельном матче Марокко разнес Ирак со счетом 3:0.

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Таким образом, сборные Марокко и Аргентина вышли в плей-офф, причем африканцы – с первого места.

Наша сборная завершает турнир на 3-м месте с 3 очками и разницей мячей -2 (выше Ирака за счет лучшей разницы мячей).