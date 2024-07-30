Ротань: Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения
Наша сборная не вышла из группы Олимпиады
Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины U-23 Руслан Ротань дал экспресс-комментарий после
“Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения. То, что мы на этом турнире – большой успех нашей страны.
Наверное, результат матча не по игре, он не соответствует действительности. Закономерность же результата состоит в том, что мастерство конкретного эпизода решается индивидуально игроками. У Аргентины индивидуальность присутствовала, поэтому у нас такой счет”, – цитирует слова Ротаня Суспільне спорт.
Напомним, что сборная Украины заняла 3-е место в своей группе и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
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