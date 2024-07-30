Ротань: Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения

Главный тренер сборной Украины U-23 Руслан Ротань дал экспресс-комментарий после поражения от Аргентины (0:2) в последнем туре олимпийского турнира.

“Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения. То, что мы на этом турнире – большой успех нашей страны.

Наверное, результат матча не по игре, он не соответствует действительности. Закономерность же результата состоит в том, что мастерство конкретного эпизода решается индивидуально игроками. У Аргентины индивидуальность присутствовала, поэтому у нас такой счет”, – цитирует слова Ротаня Суспільне спорт.