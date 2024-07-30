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Ротань: Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения

Молодежная сборная Украины

Наша сборная не вышла из группы Олимпиады

Ротань: Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения

Фото - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-23 Руслан Ротань дал экспресс-комментарий после поражения от Аргентины (0:2) в последнем туре олимпийского турнира.

“Мы играли не хуже Аргентины и не заслуживали поражения. То, что мы на этом турнире – большой успех нашей страны.

Наверное, результат матча не по игре, он не соответствует действительности. Закономерность же результата состоит в том, что мастерство конкретного эпизода решается индивидуально игроками. У Аргентины индивидуальность присутствовала, поэтому у нас такой счет”, – цитирует слова Ротаня Суспільне спорт.

Напомним, что сборная Украины заняла 3-е место в своей группе и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
30.07.2024 в 21:26
Слова настоящего тренера...
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Комментарии 5
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Вarcelinius
30.07.2024 в 21:26
Слова настоящего тренера...
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
30.07.2024 в 21:12
Не гірше грала Аргентина, та відповідно досягла прийнятного результату. А наші збірні та особливо їх тренера досягають лише "бульки пускати словесні, а не результату"..
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3
0
tekutiev (донецк,Украина)
30.07.2024 в 21:03
играли не хуже.но почему-то остались 4-ми в группе и уезжаете домой.поганому танцору яйца мешают?
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4
1
pilips111 (Чернигов)
30.07.2024 в 20:47
Дядя Руслан , ты дурак?
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6
2
ВиктАн
30.07.2024 в 20:37
Русик, краще мовчи. Ти зіграв на рівні Реброва. Як в кіно- тупий і ще тупіший.
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5
2

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