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Хлань - о матче с Аргентиной: Мы старались, мы хотели и боролись до конца

Молодежная сборная Украины

Сборная Украины проиграла Аргентине и не вышла в плей-офф Олимпиады

Хлань - о матче с Аргентиной: Мы старались, мы хотели и боролись до конца

Фото: Instagram

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Хавбек сборной Украины U-23 Максим Хлань дал экспресс-комментарий после поражения от Аргентины (0:2) в последнем туре олимпийского турнира.

"Всегда хочется побеждать и выходить с первого места... Конечно, мы разочарованы. Давать оценку не буду, но мы старались, мы хотели и боролись до конца", – сказал Хлань.

Напомним, что сборная Украины заняла 3-е место в своей группе и не смогла пробиться в плей-офф турнира.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
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