Хлань - о матче с Аргентиной: Мы старались, мы хотели и боролись до конца

Хавбек сборной Украины U-23 Максим Хлань дал экспресс-комментарий после поражения от Аргентины (0:2) в последнем туре олимпийского турнира.

"Всегда хочется побеждать и выходить с первого места... Конечно, мы разочарованы. Давать оценку не буду, но мы старались, мы хотели и боролись до конца", – сказал Хлань.

Напомним, что сборная Украины заняла 3-е место в своей группе и не смогла пробиться в плей-офф турнира.