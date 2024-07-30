Хлань - о матче с Аргентиной: Мы старались, мы хотели и боролись до конца
Сборная Украины проиграла Аргентине и не вышла в плей-офф Олимпиады
Фото: Instagram
Хавбек сборной Украины U-23 Максим Хлань дал экспресс-комментарий после
"Всегда хочется побеждать и выходить с первого места... Конечно, мы разочарованы. Давать оценку не буду, но мы старались, мы хотели и боролись до конца", – сказал Хлань.
Напомним, что сборная Украины заняла 3-е место в своей группе и не смогла пробиться в плей-офф турнира.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Олимпиада. Сборная Украины пропустила от Аргентины в начале второго тайма
- ЛЧ. Цель Динамо – пройти сербов с максимумом очков в ТК, один из конкурентов Украины близок к гарантиям осени
- Официально. Роман Яремчук - игрок Олимпиакоса
- Марокканское издание о поражении от Украины U-23: Матч можно сравнить с неудачной попыткой охотника поймать раненое животное
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн