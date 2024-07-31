Олимпийская сборная проиграла две встречи в Лионе. 8 лет назад Украина уступила на этом стадионе Северной Ирландии
Нефартовое место
Фото: УАФ
Подопечные Ротаня потерпели второе поражение в групповом раунде футбольного турнира ОИ и не смогли пробиться в плей-офф. На ЧЕ-2016 национальная команда проиграла на "Парк Олимпик Лионнез" Северной Ирландии 0:2 – в матче, который запомнился болельщикам надолго.
Тогда "желто-синие" также покинули соревнования по итогам групповой стадии. Негативные результаты в рамках Олимпиады включат Лион в список нефартовых городов для украинских команд.
Коллектив Ротаня финишировал третьим. Молодежная сборная практически на равных отыграла с Аргентиной, но благодаря индивидуальному мастерству соперникам удалось реализовать свои шансы.
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