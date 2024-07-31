Олимпийская сборная проиграла две встречи в Лионе. 8 лет назад Украина уступила на этом стадионе Северной Ирландии

Подопечные Ротаня потерпели второе поражение в групповом раунде футбольного турнира ОИ и не смогли пробиться в плей-офф. На ЧЕ-2016 национальная команда проиграла на "Парк Олимпик Лионнез" Северной Ирландии 0:2 – в матче, который запомнился болельщикам надолго.

Тогда "желто-синие" также покинули соревнования по итогам групповой стадии. Негативные результаты в рамках Олимпиады включат Лион в список нефартовых городов для украинских команд.

Коллектив Ротаня финишировал третьим. Молодежная сборная практически на равных отыграла с Аргентиной, но благодаря индивидуальному мастерству соперникам удалось реализовать свои шансы.