  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Олимпийская сборная проиграла две встречи в Лионе. 8 лет назад Украина уступила на этом стадионе Северной Ирландии
В тренде

Олимпийская сборная проиграла две встречи в Лионе. 8 лет назад Украина уступила на этом стадионе Северной Ирландии

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Нефартовое место

Олимпийская сборная проиграла две встречи в Лионе. 8 лет назад Украина уступила на этом стадионе Северной Ирландии

Фото: УАФ

Новина українською

Подопечные Ротаня потерпели второе поражение в групповом раунде футбольного турнира ОИ и не смогли пробиться в плей-офф. На ЧЕ-2016 национальная команда проиграла на "Парк Олимпик Лионнез" Северной Ирландии 0:2 – в матче, который запомнился болельщикам надолго.

Читайте такжеОИ-2024. Украина U-23 – Аргентина U-23 0:2. Чуда не произошло

Тогда "желто-синие" также покинули соревнования по итогам групповой стадии. Негативные результаты в рамках Олимпиады включат Лион в список нефартовых городов для украинских команд.

Коллектив Ротаня финишировал третьим. Молодежная сборная практически на равных отыграла с Аргентиной, но благодаря индивидуальному мастерству соперникам удалось реализовать свои шансы.

По теме
yellow-arrow
Полунин: Наши футболисты не забывают благодарить ВСУ, но когда им предложили выступить на спортивной передовой, Олимпиаде, они дали задний ход
yellow-arrow
Олимпиада. Украина - Аргентина 0:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Хлань - о матче с Аргентиной: Мы старались, мы хотели и боролись до конца
Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости