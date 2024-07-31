Финиш обреченных.  Акценты зрителя на игре олимпийцев Украины с Аргентиной

Могло ли быть иначе?

Могло. Полвека назад, когда в интересах олимпийской сборной страны сезон был разделен на два отдельных чемпионата. Правда, та сборная на 70% состояла из игроков одной команды – “Динамо” Лобановского. И завоеванная ею в поединке с Бразилией “бронза” Монреаля воспринималась скорее как провал.

Но не сегодня, когда клубы решают, отпускать ли им футболистов на Олимпиаду. Тем не менее чемпионы мира Альварес и Отаменди играют здесь за Аргентину, участники полуфинала ЧМ Хакими и Эль-Кажуи – за Марокко, а самые статусные игроки Украины – еле-еле Крыськив да Сикан. Вам сказать, или вы поймете: мы на своем месте.

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Судьба команды Ротаня была предопределена еще тогда, когда стало известно, что во Францию не поедет большинство игроков того состава, что добывал право на участие в ОИ. И уже не суть важно, кто и почему не поехал, но если даже условное “Полесье” могло поставить свои интересы выше национальных, о чем мы вообще говорим?

И забудьте уже то злосчастное поражение от Ирака, хватит носиться с ним, как дурень с писаной торбой. Просто посмотрите в итоговую таблицу и вы увидите, что даже победа в два мяча в стартовой игре оставила бы нас за бортом плей-офф. И кто сказал, что мы могли выиграть крупнее?

Вместе с тем, с Марокко свою норму перевыполнили, а с Аргентиной уже были просто обречены.

Если же смотреть не только в таблицу и на табло, а немножко и на поле, то мы увидим, что несмотря на уготованную ей судьбой роль команды номер три, она сделала все, что было в ее силах и возможностях. Даже после того как стартовое волнение привело к иракскому конфузу. И даже вчера в Лионе.

Прежде всего, хочу поблагодарить подопечных Ротаня за то, что они играли в футбол, а не жлобским образом добывали результат. Достаточно увлекательно смотрелись все три матча с их участием, в которых в общей сложности они создали полтора десятка моментов для взятия ворот и столько же позволили создать соперникам.

Для сравнения, команда Реброва в трех матчах группового турнира Евро имела на четыре голевых момента меньше - почти на треть.

Во-вторых, несмотря на всю кажущуюся очевидной тщетность ее усилий, шансы на четвертьфинал Украина потеряла лишь в компенсированное время, когда Эчеверри удвоил счет. И до, и после этого забить могли скорее мы. То есть, не сдавались до последнего, и это тоже никак не может послужить поводом для критики.

В-третьих, самым справедливым исходом встречи стал бы счет 1:1. Да, нас он не устраивал, но для такого состава и с Аргентиной стал бы вполне достойным завершением олимпийской кампании.

По-хорошему, у команды Маскерано было лишь на одну голевую возможность больше. Но более высокий уровень исполнителей позволил реализовать две.

На мой взгляд, последний матч в группе стал самым бедным на личности. Так, разве что методом исключения, отметил бы автора победного гола Альмаду. У нас, в первую очередь вспоминается вышедший на замену Федор. И, наверное, все-таки Крыськив. Но в целом тут было не до личностей: сосредоточились на достижении результата.

В прошлый раз автор позволил себе опуститься до уровня дискуссии с предвзятыми и зацикленными на том же результате людьми, не желающими признавать очевидного. За что приношу извинения всем остальным – адекватным читателям блога. Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо – накатило.

Мораль сей басни такова. Именно такой развязки нам следовало ожидать изначально. И как бы банально это ни звучало, чуда таки не произошло. Хотя в поединке с Марокко нам на него отчетливо и намекнули. Но не все коту масленица. Зато даже в таком варианте команды я увидел явные проблески резерва для национальной сборной.

Еще год назад говорил вам о том, что угробить наш шанс на Олимпиаде было бы преступлением. Даже при всей третьесортности этого турнира для ФИФА. Это была реальная возможность для футбольной Украины заявить о себе во всеуслышание. Не хочу повторяться, но преступление свершилось. И самое печальное – это не удивило.

Виноватых выискивать не стану – бессмысленно.

Возможно, условный Бондаренко – краеугольный камень в тактических построениях Пушича, который категорически необходимо оттачивать именно за полтора месяца до Лиги чемпионов (про УПЛ - не делайте мне смешно).

Или условный Назаренко - именно тот, кто сумеет, наконец, создать хотя бы один голевой момент для “Полесья” в Европе.

Или Мудрика уже стали позиционировать как основного игрока “Челси”...

Увы, в современном футболе зачастую телега стоит впереди лошади. И остается лишь ностальгически вспоминать те славные времена, когда украинский тренер выиграл Олимпиаду. А в составе его команды играл Алексей Михайличенко - свежеиспеченный вице-чемпион Европы. И Владимир Лютый - основной игрок чемпионов того сезона.

А главное, не поверите, тот финал с Бразилией состоялся 1 октября – клубный сезон был в разгаре. Поэтому тогда, таки-да, иначе быть могло.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine