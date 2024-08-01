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Федорчук – о выступлении Украины U-23: Таловеров не был готов к турниру, Сикан разочаровал. Не уверен, что нам помогли бы наши звезды

Молодежная сборная Украины
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Известный тренер подумал о кадровом составе команды

Федорчук – о выступлении Украины U-23: Таловеров не был готов к турниру, Сикан разочаровал. Не уверен, что нам помогли бы наши звезды

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Олег Федорчук сомневается, что именитые футболисты смогли повлиять на результат.

"Таловеров объективно не был готов к турниру. Он выпадал из общего контекста и ему не хватало резкости. Второй футболист, который меня разочаровал – Сикан. На Олимпиаде это не был Сикан, на которого рассчитывал тренерский штаб. А это, на минуточку, два игрока национальной сборной".

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"Я не уверен, что нам помогли бы наши звезды – Забарный, Мудрик и другие. Мудрик сейчас не в той форме, чтобы выручать, а Забарный совершенно не мотивирован на Олимпиаду. Судаков пропустил полтора месяца и на Евро отыграл неубедительно.

Тот же Крупский выглядел сильнее некоторых игроков, играющих в "Шахтере" и сборной”, – отметил специалист.

Украина U-23 завоевала 3 очка на дебютной Олимпиаде.

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Источник:
Zbirna
Опубликовал: Александр Симченко
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