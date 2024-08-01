Сикан: Ротань - один из самых сильных тренеров, которых я встречал
Футболист поблагодарил тренера после 5 лет совместной работы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард олимпийской сборной Украины Даниил Сикан после завершения для нашей команды Олимпиады-2024 поблагодарил главного тренера Руслана Ротаня, с которым долго работал в сборных разных возрастов.
"Я с Русланом Петровичем 5 лет отработал, и очень тяжело, так сказать, прощаться с ним. Он мне очень помог. Я благодарен ему за все, хочу сказать спасибо.
5 лет с таким тренером в сборных... Это один из самых сильных тренеров, которых я встречал. Это было фантастически. Даже не знаю, что сказать", – сказал Сикан.
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Напомним, что на Олимпиаде сборная Украины набрала 3 очка и не сумела выйти из группы.
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