Сикан: Ротань - один из самых сильных тренеров, которых я встречал

Форвард олимпийской сборной Украины Даниил Сикан после завершения для нашей команды Олимпиады-2024 поблагодарил главного тренера Руслана Ротаня, с которым долго работал в сборных разных возрастов.

"Я с Русланом Петровичем 5 лет отработал, и очень тяжело, так сказать, прощаться с ним. Он мне очень помог. Я благодарен ему за все, хочу сказать спасибо.

5 лет с таким тренером в сборных... Это один из самых сильных тренеров, которых я встречал. Это было фантастически. Даже не знаю, что сказать", – сказал Сикан.

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Напомним, что на Олимпиаде сборная Украины набрала 3 очка и не сумела выйти из группы.