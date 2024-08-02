Сикан: У нас на Олимпиаде всегда второй тайм как-то не очень выглядит
Форвард сборной Украины рассказал о матче с Аргентиной на Олимпиаде
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий и капитан олимпийской сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал поражение от Аргентины (0:2) в третьем туре футбольного турнира Игр-2024.
"У нас всегда второй тайм как-то не очень выглядит. Я считаю, что игра с Аргентиной была довольно равной. Конечно, они были фаворитами и было очень трудно против них играть.
Где-то нам не повезло. Аргентинцы очень отличались от предыдущих соперников. Эта команда играет в более тактический и сбалансированный футбол, а также они более компактные. Но против них можно было играть. Мы показали недостаточно", - сказал Сикан.
Напомним, что сборная Украины в своей группе ОИ-2024 набрала 3 очка, заняла третье место, и не смогла выйти в плей-офф.
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