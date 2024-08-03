Севидов – о Таловерове на ОИ: На спине MAXI написано, а сыграл он как MINI. Ты стыдишься фамилии?
Украинский тренер не понимает такого подхода
Фото - УАФ
Александр Севидов против прозвищ и псевдонимов на футболках украинских игроков.
“Когда я увидел на спине у Таловерова MAXI написано, а сыграл он как MINI, у меня возникает вопрос. Знаете, у нас нет такой традиции, как у бразильцев – сокращенные фамилии, прозвища писать на спине. У меня всегда возникает вопрос: "Ты что, стыдишься своей фамилии?".
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"Фамилия Таловеров не поместилась бы на футболке? Для меня это немного удивительно. У нас несколько футболистов писали свои прозвища на футболках. У нас не приживается, нет такой традиции. Не знаю, зачем в такой ответственный момент…”, – заявил экс-тренер “Металлиста”.
Таловеров сыграл во всех матчах сборной U-23 на Олимпиаде.
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