Мельгоса: Я никогда не говорил ни одному из тренеров юношеских сборных, какого именно футболиста им вызвать

Главный тренер молодежной сборной Украины и координатор юношеских сборных Унаи Мельгоса рассказал о том, кто и как принимает решения по вызову футболистов в команду.

"Я, как главный тренер молодежной сборной Украины, отвечаю и за коммуникацию с первой командой - национальной командой. Я могу сказать вам на 100%, что человек, который делает выбор относительно игрока - это главный тренер каждой из команд. И это даже прописано в соглашении с УАФ.

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Я - координатор, но при этом я никогда не говорил ни одному из наставников U-17 или U-19, какого именно футболиста им нужно вызвать. Главный тренер получает информацию - от аналитиков, координаторов, которые предлагают ему лучшие опции. Наставник, получив эту информацию, принимает финальное решение. Он встречается со мной, и если у меня есть какие-то вопросы, он рассказывает, почему он сделал выбор именно в пользу этого игрока или другого.

Естественно, что отвечать за последствия возможных ошибок будут все, но, особенно это касается - главного тренера. Не может быть иначе. Поэтому, повторюсь, финальное решение по выбору игроков принимается главным тренером команды", - сказал Мельгоса.