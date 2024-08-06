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Наставник Украины U-21: Много делается, чтобы работать с футболистами за рубежом

Молодежная сборная Украины

Унаи Мельгоса - об алгоритме работы скаутинга

Наставник Украины U-21: Много делается, чтобы работать с футболистами за рубежом

Фото: УАФ/ Автор - Дана Балашова

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса прокомментировал ситуацию с поиском молодых футболистов за рубежом.

- Унаи, что делается для того, чтобы не повторилась ситуация с Даниилом Кревсуном, то есть чтобы у тренеров была полнота информации о молодых футболистах, которые играют в европейских чемпионатах, чтобы они не терялись и не терялись?

- Неправильно говорить об отдельных игроках. Наши скаутинговые усилия важны, много делается, чтобы работать с футболистами за рубежом. Мы их контролируем, проводится много работы. Об этом футболисте мы имели всю информацию. Бывают ситуации, когда информацию от своих доверенных лиц ты можешь получить, но не знаешь намерений человека. Бывают случаи, когда вам могут дать один факт об игроке, но он полностью вне контекста. Поэтому всегда нужно учитывать намерение, с которым говорит этот человек, учитывать человеческий фактор.

- А каков в целом алгоритм работы скаутинга?

- Это для нас один из приоритетов, но и большой вызов, поскольку многие игроки находятся за рубежом. В Украине у нас лучший доступ к футболистам. За рубежом у нас есть люди, которые непосредственно идут в клубы и оценивают игру спортсменов. Но часто нет видеозаписей о юных игроках.

Гораздо проще с этим работать в именитых клубах, например, с "Байером". Мы налаживаем отношения с клубами, стараемся сотрудничать с ними. Кроме этого, мы общаемся с родителями. Нужно не только увидеть футболистов, но и смотреть на среду, в которой игроки растут. Также есть определенный соревновательный фактор между командами - не обо всех игроках нам могут сказать. После работы агентов вступает в свою роль координатор, который дает какие-то подсказки тренеру, а тот принимает окончательное решение, - пояснил Мельгоса.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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