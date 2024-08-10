"Буду скучать по каждому": Ротань попрощался с молодежной сборной Украины
Впереди новые вызовы
фото - Оксана Васильєва
Бывший главный тренер сборных Украины по футболу U21 и U23 Руслан Ротань попрощался с командами в Instagram.
"Это были невероятные пять с половиной лет, которые мы вместе провели с ребятами, тренерским составом и персоналом!!! Сегодня я хочу поблагодарить ребят за веру в игру и стремление к результату. Вместе мы пережили тяжелые поражения, после которых мы снова поднимались и хотели реабилитироваться, и яркие победы, после которых мы хотели побеждать еще!!! Горжусь каждым, с кем я работал, и спасибо за сотрудничество!!! Буду скучать по каждому. Жизнь идет дальше со своими вызовами, впереди новые задачи и испытания!!! Также хотим поблагодарить наших ВСУ за возможность заниматься своим делом. Вы наши Герои!!! Слава Украине!!!", - написал Ротань.
Тренер работал с молодежной сборной Украины (U21) с 2019-го по 2023-й годы. Также в 2024-м году возглавлял сборную Украины на Олимпиаде (U23).
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