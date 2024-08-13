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Ротань официально покинул пост главного тренера молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины

У тренера и его штаба закончился контракт с УАФ

Ротань официально покинул пост главного тренера молодежной сборной Украины

uaf.ua

Новина українською

Закончился контракт главного тренера Олимпийской сборной Украины Руслана Ротаня и его тренерского штаба с УАФ.

В связи с этим, тренер и его штаб покидают занимаемые должности.

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Руслан Ротань был назначен главным тренером молодежной сборной Украины 28 декабря 2018 года.

За это время под руководством Руслана Петровича молодежная сборная Украины провела 47 матчей. Также под руководством тренерского штаба Руслана Ротаня олимпийская сборная Украины сыграла 11 матчей. Еще однажды Руслан Ротань со своими ассистентами был исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины.

Отметим, что 15 футболистов, дебютировавших в молодежной сборной, когда ее возглавлял Руслан Ротань, уже сыграли в национальной команде. Причем девять из них находились в составе сборной Украины на Евро-2024.

Во время работы в сборных Украины в тренерский штаб Руслана Ротаня входили Василий Кардаш, Александр Мелащенко, Виталий Рева, Сергей Кравченко, Алексей Чистяков, Евгений Барышников и Евгений Гресь.

Стоит отметить, что Руслан Петрович также является главным тренером "Александрии".

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1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
13.08.2024 в 17:41
его надо было штрафануть на хорошие бабки -за позор на ОИ--на конец то убрали физрука а всё началось с ЧМ ПЕТРАКОВА которых оно угробило
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
13.08.2024 в 17:41
его надо было штрафануть на хорошие бабки -за позор на ОИ--на конец то убрали физрука а всё началось с ЧМ ПЕТРАКОВА которых оно угробило
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0
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aleks68
13.08.2024 в 17:56
иди удавись от радости
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