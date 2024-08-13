Шевченко: Тренерский опыт Ротаня еще принесет немало пользы украинскому футболу

Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил Руслана Ротаня и его тренрский штаб за плодотворную работу во главе молодежной и олимпийской сборных Украины.

Напомним, что Руслан Петрович покинул команду по завершению контракта.

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"В то время, когда я руководил национальной командой, сборная под руководством Руслана Петровича была нашим надежным тылом – игроки молодежки, которые пополняли главную команду, без особых проблем понимали принципы построения нашей игры", – сказал президент Украинской ассоциации футбола", - сказал президент УАФ.

Андрей Шевченко также добавил, что молодежной сборной удалось добиться успехов под руководством Руслана Ротаня.