Шевченко: Тренерский опыт Ротаня еще принесет немало пользы украинскому футболу
Глава УАФ поблагодарил Руслана Ротаня за работу на посту тренера молодежной сборной Украины
uaf.ua
Президент УАФ Андрей Шевченко поблагодарил Руслана Ротаня и его тренрский штаб за плодотворную работу во главе молодежной и олимпийской сборных Украины.
Напомним, что Руслан Петрович покинул команду по завершению контракта.
"В то время, когда я руководил национальной командой, сборная под руководством Руслана Петровича была нашим надежным тылом – игроки молодежки, которые пополняли главную команду, без особых проблем понимали принципы построения нашей игры", – сказал президент Украинской ассоциации футбола", - сказал президент УАФ.
Андрей Шевченко также добавил, что молодежной сборной удалось добиться успехов под руководством Руслана Ротаня.
"Сборная не только регулярно готовила кадры для национальной команды, но и получала высокие спортивные результаты. Полуфинал молодежного Евро и историческое первое участие в футбольном турнире летней Олимпиады навсегда будут вписаны в историю. Уверен – тренерский опыт Руслана Ротаня и его штаба еще принесет немало пользы украинскому футболу".
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