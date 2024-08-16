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Гутцайт: Верил, что клубы предоставят лучших футболистов на Олимпиаду

Молодежная сборная Украины
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Но, имеем то, что имеем

Гутцайт: Верил, что клубы предоставят лучших футболистов на Олимпиаду

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт высказался о выступлении сборной Украины по футболу на Олимпийских играх-2024.

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"Мы вместе с Андреем Николаевичем Шевченко работали над всей ассоциацией, чтобы был мощный состав. Очень хотелось, и я верил, что клубы предоставят лучших футболистов. К сожалению, как говорил наш первый президент Украины – имеем то, что имеем.

К сожалению, мы имели не самый сильный состав, к сожалению, они не вышли из группы, но все равно я хочу поблагодарить Руслана Ротаня, и Василия Кардаша и всех других тренеров, которые работали с командой, и тех ребят, которые приехали на Олимпийские игры и играли. Да, не получилось, но…

Да, это первый раз за всю независимость наша команда попала и имели шанс побороться за награду на Олимпийских играх, потому что мы видели, что во многих странах приехали сильнейшие спортсмены в тех видах спорта, где не так Олимпийские игры считаются принципиальными соревнованиями: в теннисе, например, или в баскетболе. Но мы видели, что из всех стран приехали самые сильные спортсмены.

Спасибо президентам клубов, которые все же отпустили своих футболистов. Я понимаю, что во многих случаях есть контракт в иностранных клубах, где они не могли участвовать. Я знаю, что они хотели, но им сказали, чтобы они готовились к следующему сезону. Но есть как есть.

Это для меня больно, это для меня патриотично, потому что я понимаю, что "Украина – превыше всего" – это не простые слова, не простые вещи. Есть спортсмены, для которых это все, а есть спортсмены для которых, к сожалению, коммерческая составляющая наиболее важна", – сказал Гутцайт.

Напомним, что на ОИ-2024 сборная Украины заняла 3 место в своей группе и не вышла в плей-офф.

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Украина U-21 Олимпиада Олимпиада-2024 Вадим Гутцайт
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Источник:
Media Center Ukraine
Опубликовал: Михаил Черныш
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