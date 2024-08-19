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Определились места и время сентябрьских матчей отбора Евро для сборной Украины U-21

Молодежная сборная Украины

Сине-желтые проведут два матча в сентябре

Определились места и время сентябрьских матчей отбора Евро для сборной Украины U-21

Фото: пресслужба УАФ

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Свои следующие поединки в отборочном турнире Евро-2025 U-21 молодежная сборная Украины проведет против команд Сербии и Северной Ирландии.

6 сентября в рамках отбора к молодежному чемпионату Европы состоится матч Украина - Сербия, который пройдет в латвийской Риге на LNK Sporta Parks. Начало игры - в 19:00 по киевскому времени.

10 сентября в городе Баллимина на стадионе "Шоуграундс" состоится поединок Северная Ирландия - Украина. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.

Также напомним, что подопечные Унаи Мельгосы занимают 1-е место в группе F, набрав 18 очков.

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Украина U-21 молодежная сборная Украины
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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