Определились места и время сентябрьских матчей отбора Евро для сборной Украины U-21

Свои следующие поединки в отборочном турнире Евро-2025 U-21 молодежная сборная Украины проведет против команд Сербии и Северной Ирландии.

6 сентября в рамках отбора к молодежному чемпионату Европы состоится матч Украина - Сербия, который пройдет в латвийской Риге на LNK Sporta Parks . Начало игры - в 19:00 по киевскому времени .

10 сентября в городе Баллимина на стадионе "Шоуграундс" состоится поединок Северная Ирландия - Украина. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени .

Также напомним, что подопечные Унаи Мельгосы занимают 1-е место в группе F, набрав 18 очков.