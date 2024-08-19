Определились места и время сентябрьских матчей отбора Евро для сборной Украины U-21
Сине-желтые проведут два матча в сентябре
Фото: пресслужба УАФ
Свои следующие поединки в отборочном турнире Евро-2025 U-21 молодежная сборная Украины проведет против команд Сербии и Северной Ирландии.
6 сентября в рамках отбора к молодежному чемпионату Европы состоится матч Украина - Сербия, который пройдет в латвийской Риге на LNK Sporta Parks. Начало игры - в 19:00 по киевскому времени.
10 сентября в городе Баллимина на стадионе "Шоуграундс" состоится поединок Северная Ирландия - Украина. Начало игры - в 21:45 по киевскому времени.
Также напомним, что подопечные Унаи Мельгосы занимают 1-е место в группе F, набрав 18 очков.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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