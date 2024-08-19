Жена Судакова: Если бы Евгений поехал на Олимпийские игры, то Украина 100% выиграла бы турнир
Евгений очень хотел поехать на турнир
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Жена украинского полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова Елизавета рассказала, как ее муж отнесся к тому, что "Шахтер" не отпустил его на Олимпийские игры 2024.
"Он очень хотел поехать на Игры. Когда они вышли на Олимпиаду, он думал, что его отпустят. Он очень расстроился, когда его не отпустили.
Я не знаю, почему его не отпустили. Наверняка был нужен команде, чтобы готовиться к новому сезону.
Если бы он поехал на Олимпийские игры, то я думаю, что Украина бы 100% выиграла футбольный турнир", - рассказала Елизавета Судакова.
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Источник:Анна Реброва
Опубликовал: Михаил Черныш
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