Жена Судакова: Если бы Георгий поехал на Олимпийские игры, то Украина 100% выиграла бы турнир

Жена украинского полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова Елизавета рассказала, как ее муж отнесся к тому, что "Шахтер" не отпустил его на Олимпийские игры 2024.

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"Он очень хотел поехать на Игры. Когда они вышли на Олимпиаду, он думал, что его отпустят. Он очень расстроился, когда его не отпустили.

Я не знаю, почему его не отпустили. Наверняка был нужен команде, чтобы готовиться к новому сезону.

Если бы он поехал на Олимпийские игры, то я думаю, что Украина бы 100% выиграла футбольный турнир", - рассказала Елизавета Судакова.