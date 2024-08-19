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Жена Судакова: Если бы Георгий поехал на Олимпийские игры, то Украина 100% выиграла бы турнир

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Евгений очень хотел поехать на турнир

Жена Судакова: Если бы Георгий поехал на Олимпийские игры, то Украина 100% выиграла бы турнир

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Новина українською

Жена украинского полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова Елизавета рассказала, как ее муж отнесся к тому, что "Шахтер" не отпустил его на Олимпийские игры 2024.

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"Он очень хотел поехать на Игры. Когда они вышли на Олимпиаду, он думал, что его отпустят. Он очень расстроился, когда его не отпустили.

Я не знаю, почему его не отпустили. Наверняка был нужен команде, чтобы готовиться к новому сезону.

Если бы он поехал на Олимпийские игры, то я думаю, что Украина бы 100% выиграла футбольный турнир", - рассказала Елизавета Судакова.

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Шахтер (Донецк) Олимпиада Олимпиада-2024 Георгий Судаков
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1 голосов
Источник:
Анна Реброва
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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JudgeDredd (Киев)
19.08.2024 в 18:11
Невідомо, як би воно було, але достеменно вірно одне - Судаков має справжню дружину.
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Комментарии 6
JudgeDredd (Киев)
19.08.2024 в 18:11
Невідомо, як би воно було, але достеменно вірно одне - Судаков має справжню дружину.
Ответить
2
1
octoberfog (Київ)
19.08.2024 в 17:51
А хто такий "Евгений"?
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3
0
corech (Горловка)
19.08.2024 в 18:17
Коноплянка.
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2
0
alex.belogubko (одесса)
19.08.2024 в 17:29
если бы РОТАНЯ не было в команде они и без СУНДУКА прошли бы по выше
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Просто Квашин (Харків)
19.08.2024 в 18:33
Осел у прірву лізе. Погонич - за хвоста ! - Куди ж ото ти прешся ?- Упрямого пита. Осел зі шкури пнеться, Над прірвою повис. Погонич не пускає: - Назад, бодай ти скис ! А потім спересердя Штовхнув осла того: - По-твоєму хай буде!- І відпустив його. Між добрими і злими В Одесі, подібні типи є: Хоч бий його по лобі, Він гнутиме своє.
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0
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.08.2024 в 17:28
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