Ротань назвал игроков молодежной сборной, которых он мог бы порекомендовать Реброву

Главный тренер «Александрии» и уже бывший коуч сборной Украину U-21 Руслан Ротань рассказал, кто из игроков украинской молодежки уже готов играть в национальной команде .

– Вы работали с молодежной сборной Украины с 2018 года. Через вас прошла огромная группа футболистов, сейчас уже играющих в национальной сборной. На ваш взгляд, топ-3 футболиста, за последнее время прошедших молодежную сборную, олимпийскую сборную, но еще не игравших в национальной сборной Украины? Если бы сейчас, например, Ребров к вам обратился с вопросом: "Руслан Петрович, кого бы вы порекомендовали?" – кто бы это был?

– Это, наверное, 100 процентов, Сикан. Я считаю, что он готов к сборной. Я считаю, что это Рубчинский. И, скажем так, я думаю, что это Батагов.

– Сикан не проходит – он Казахстану забивал. Он дебютировал при Петракове.

– Простите, забыл. Тогда я бы все-таки порекомендовал Вивчаренко.

Мы считаем Бондаренко? Он был в сборной?

– Да, Бондаренко был в сборной, поэтому не считаем.

– Я бы порекомендовал в первую очередь Бондаренко, Крыськива, наверное, еще тоже. Если бы это не топ-3, я бы этих игроков порекомендовал – Бондаренко, Крыськив, Рубчинский, Вивчаренко и Батагов.

– А о Рубчинском можно детализировать – почему он для национальной сборной? Это немного неожиданно. Там же есть Шапаренко, Судаков, Зинченко, Пихаленок.

– Знаете, это такой компьютер, очень хорошо понимающий игру. Причем он будет понимать любую игру, выполнять то, что ему скажет, условно, Ротань или скажет, условно, Ребров. Он подстроится под это. Он в физическом плане готов выполнять большой объем работы, готов выполнять задачи, которые ставит любой тренер.

Это очень важно, потому что у нас, мы видим, какие проблемы очень часто встречаются? Есть игрок, и он, скажем так, готов работать под какие-то вызовы тренера. То есть ему тренер дает установки – он готов. К другому тренеру он не готов, потому что зациклен на работе, которая в клубе, лучше это понимает. А что касается Рубчинского, то я уверен, что он будет делать то, что ему скажет любой тренер.