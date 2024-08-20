Ротань: Я понимаю, когда зарубежные клубы не отпускают наших игроков, но в Украине нужно быть патриотичнее
И снова - о составе нашей сборной на Олимпиаде
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Экс-тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань в очередной раз прошелся по кадровому вопросу команды на ОИ-2024 в Париже.
"Стояла задача выйти из группы. Считаю, что в нынешней ситуации Украина на всех таких турнирах больших должна выходить из группы. Вы видели отношение других сборных. У Марокко, по сути, национальная сборная приехала. У Аргентины были известные игроки – Отаменди, Симеоне, Альварес. У Ирака были игроки сборной.
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Мы же поняли, что нам будет сложно собрать основной состав. Я надеялся, что с нами на 99% будет Артем Бондаренко. Думал, что будут Руслан Нещерет и Константин Вивчаренко. Было бы намного лучше и мы могли претендовать на большее.
Я понимаю, когда зарубежные клубы так себе ведут и не отпускают игроков. Но, мне кажется, в Украине нужно быть патриотичнее. Мы могли добиться большего, если бы клубы отнеслись к этому серьезнее", – сказал Ротань.
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