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Ротань: Я понимаю, когда зарубежные клубы не отпускают наших игроков, но в Украине нужно быть патриотичнее

Молодежная сборная Украины

И снова - о составе нашей сборной на Олимпиаде

Ротань: Я понимаю, когда зарубежные клубы не отпускают наших игроков, но в Украине нужно быть патриотичнее

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Экс-тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань в очередной раз прошелся по кадровому вопросу команды на ОИ-2024 в Париже.

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"Стояла задача выйти из группы. Считаю, что в нынешней ситуации Украина на всех таких турнирах больших должна выходить из группы. Вы видели отношение других сборных. У Марокко, по сути, национальная сборная приехала. У Аргентины были известные игроки – Отаменди, Симеоне, Альварес. У Ирака были игроки сборной.

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Мы же поняли, что нам будет сложно собрать основной состав. Я надеялся, что с нами на 99% будет Артем Бондаренко. Думал, что будут Руслан Нещерет и Константин Вивчаренко. Было бы намного лучше и мы могли претендовать на большее.

Я понимаю, когда зарубежные клубы так себе ведут и не отпускают игроков. Но, мне кажется, в Украине нужно быть патриотичнее. Мы могли добиться большего, если бы клубы отнеслись к этому серьезнее", – сказал Ротань.

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Батько Махно (N)
20.08.2024 в 01:16
За все время, его тренерской карьеры, первый раз с ним согласен на 100%
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Комментарии 1
Батько Махно (N)
20.08.2024 в 01:16
За все время, его тренерской карьеры, первый раз с ним согласен на 100%
Ответить
0
0

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