Ротань: Если бы нам сразу сказали, что не будут отпускать игроков на Олимпиаду, то мы все сделали бы иначе

Экс-тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань оценил выступления команды на ОИ-2024, где наша сборная набрала 3 очка и не смогла выйти из группы.

"Вы все знаете, что произошло и что не вышло. Я думаю, что нужно задавать вопрос о том, почему сборная не едет лучшим составом. Я не хочу сказать, что футболисты, игравшие на Олимпиаде, чем-то слабее.

Читайте также

Но эту путевку завоевала команда, дошедшая до полуфинала Евро-2023 U-21. И я считаю, что нужно было дать им шанс показать себя на Олимпиаде, как это сделали те же испанцы. Египет дошел до полуфинала ОИ, а мы были ничем не уже. Нам нужно в это время думать об имидже страны.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Да, я не выполнил задание. Тренер всегда будет виноват, и я это принимаю. Помогали ли мне в этом? Я не знаю. Если бы нам сразу сказали, что не будут отпускать игроков, то мы все сделали бы иначе.

Мы бы еще в марте сделали тот состав, который будет на Олимпиаде, плюс-минус, и готовились бы. А мы на что-то рассчитывали, думали, но этого не получилось", - рассказал Ротань.