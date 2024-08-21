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Ротань: Если бы нам сразу сказали, что не будут отпускать игроков на Олимпиаду, то мы все сделали бы иначе

Молодежная сборная Украины
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И снова - про Олимпиаду

Ротань: Если бы нам сразу сказали, что не будут отпускать игроков на Олимпиаду, то мы все сделали бы иначе

uaf.ua

Новина українською

Экс-тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань оценил выступления команды на ОИ-2024, где наша сборная набрала 3 очка и не смогла выйти из группы.

"Вы все знаете, что произошло и что не вышло. Я думаю, что нужно задавать вопрос о том, почему сборная не едет лучшим составом. Я не хочу сказать, что футболисты, игравшие на Олимпиаде, чем-то слабее.

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Но эту путевку завоевала команда, дошедшая до полуфинала Евро-2023 U-21. И я считаю, что нужно было дать им шанс показать себя на Олимпиаде, как это сделали те же испанцы. Египет дошел до полуфинала ОИ, а мы были ничем не уже. Нам нужно в это время думать об имидже страны.

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Да, я не выполнил задание. Тренер всегда будет виноват, и я это принимаю. Помогали ли мне в этом? Я не знаю. Если бы нам сразу сказали, что не будут отпускать игроков, то мы все сделали бы иначе.

Мы бы еще в марте сделали тот состав, который будет на Олимпиаде, плюс-минус, и готовились бы. А мы на что-то рассчитывали, думали, но этого не получилось", - рассказал Ротань.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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