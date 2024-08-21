Ротань: Если бы нам сразу сказали, что не будут отпускать игроков на Олимпиаду, то мы все сделали бы иначе
И снова - про Олимпиаду
uaf.ua
Экс-тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань оценил выступления команды на ОИ-2024, где наша сборная набрала 3 очка и не смогла выйти из группы.
"Вы все знаете, что произошло и что не вышло. Я думаю, что нужно задавать вопрос о том, почему сборная не едет лучшим составом. Я не хочу сказать, что футболисты, игравшие на Олимпиаде, чем-то слабее.Читайте такжеРотань: Я понимаю, когда зарубежные клубы не отпускают наших игроков, но в Украине нужно быть патриотичнее
Но эту путевку завоевала команда, дошедшая до полуфинала Евро-2023 U-21. И я считаю, что нужно было дать им шанс показать себя на Олимпиаде, как это сделали те же испанцы. Египет дошел до полуфинала ОИ, а мы были ничем не уже. Нам нужно в это время думать об имидже страны.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Да, я не выполнил задание. Тренер всегда будет виноват, и я это принимаю. Помогали ли мне в этом? Я не знаю. Если бы нам сразу сказали, что не будут отпускать игроков, то мы все сделали бы иначе.
Мы бы еще в марте сделали тот состав, который будет на Олимпиаде, плюс-минус, и готовились бы. А мы на что-то рассчитывали, думали, но этого не получилось", - рассказал Ротань.
Популярное сейчас
- Президент Ингульца Поворознюк попал в ДТП. ФОТО
- ГУР: Россия готовит ответ на Курскую операцию, мы об этих планах знаем
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО
- Жена Судакова: Если бы Георгий поехал на Олимпийские игры, то Украина 100% выиграла бы турнир
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- ЛЧ. Динамо против Зальцбурга, конкуренты Украины – также в борьбе за повышенные бонусы