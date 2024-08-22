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Мельгоса назвал заявку Украины U-21 на сентябрьские матчи отбора к Евро-2025

Молодежная сборная Украины
Обновлено

Наставник "сине-желтых" сделал свой выбор

Мельгоса назвал заявку Украины U-21 на сентябрьские матчи отбора к Евро-2025

Фото: УАФ

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса назвал заявку команды на матчи отбора к Евро-2025 U-21 против Сербии и Северной Ирландии.

Наставник "сине-желтых" вызвал в расположение команды 24-х футболистов.

Мельгоса назвал заявку Украины U-21 на сентябрьские матчи отбора к Евро-2025 - изображение 1
Фото: УАФ

Номинально домашний матч против сербов пройдет 6 сентября в Риге, а гостевая игра против Северной Ирландии пройдет 10 сентября в Баллимине.

Напомним, молодежка выиграла 6/6 матчей в группе и возглавляет группу F, набрав 18 очков.

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Украина U-21 молодежная сборная Украины Унаи Мельгоса
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1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Siren05 (Мариуполь)
22.08.2024 в 10:32
Состав очень неплохой. Только не знаю, хватит ли сыгранности, ведь был большой перерыв в играх этой сборной. С таким бы составом можно было бы и на ОИ выступать...
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Комментарии 1
Siren05 (Мариуполь)
22.08.2024 в 10:32
Состав очень неплохой. Только не знаю, хватит ли сыгранности, ведь был большой перерыв в играх этой сборной. С таким бы составом можно было бы и на ОИ выступать...
Ответить
0
0

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