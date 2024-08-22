Мельгоса назвал заявку Украины U-21 на сентябрьские матчи отбора к Евро-2025
Наставник "сине-желтых" сделал свой выбор
Фото: УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса назвал заявку команды на матчи отбора к Евро-2025 U-21 против Сербии и Северной Ирландии.
Наставник "сине-желтых" вызвал в расположение команды 24-х футболистов.
Фото: УАФ
Номинально домашний матч против сербов пройдет 6 сентября в Риге, а гостевая игра против Северной Ирландии пройдет 10 сентября в Баллимине.
Напомним, молодежка выиграла 6/6 матчей в группе и возглавляет группу F, набрав 18 очков.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Siren05 (Мариуполь)
22.08.2024 в 10:32
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