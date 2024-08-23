Ротань: Хотели взять Квасницу на Олимпиаду, но Козловский подчеркнул, что у Руха очень важный сбор

Экс-тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал, почему на Олимпиаду-2024 не поехал вингер "Руха" Илья Квасница.

– Это ваше личное решение или позиция клуба?

– Ни в коем случае. Мы хотели Квасницу, но перед Олимпиадой у нас был разговор с Григорием Козловским. Он подчеркнул, что у них также очень важный сбор. Мы договаривались о футболистах – и договорились о тех, которые поехали на Олимпиаду.

Те, кто не поехал – скажем так, это была наша договоренность. А так мы с удовольствием взяли бы Квасницу. Хотели взять его еще на матч в Японию, но тогда была молодежная сборная.

К сожалению, из-за травмы, как мы тогда общались с "Рухом", он не поехал на сборы во Францию ​​на турнир (товарищеский в рамках подготовки к ОИ – прим.). Поэтому здесь все просто.