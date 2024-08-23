Ротань: Все всегда оценивают - забил нападающий или нет, но я считаю, что Сикан на Олимпиаде был полезен команде

Экс-тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань оценил выступления отдельных игроков команды на Олимпиаде-2024.

– Есть несколько кадровых решений, по которым интересно услышать ваш ход мыслей. Первое касается Николая Михайленко. Ранее у молодежных сборных и часто в "Александрии" он играл шестерку/опорника, но на Олимпиаде – восьмерку/инсайда.

– Не совсем согласен. Да, он в молодежной сборной сначала играл на позиции шестерки, но у нас была немного другая тактическая схема – мы играли с двумя опорниками в отборочном цикле. Потом начали с восьмеркой, потому он уже и в "Александрии", и в олимпийской сборной играл на этой позиции, она ему хорошо знакома. Полагаю, что очень хорошо справился.

– В опорной зоне оказался Валентин Рубчинский, который в "Днепре-1" действовал наоборот выше в роли инсайда. Какие были предпосылки для этого решения и насколько вы в итоге удовлетворены такой перестановкой?

– Я доволен тем, как и Рубчинский выглядел на своей позиции и как Михайленко на позиции восьмерки.

Считаю, что именно такие футболисты как Рубчинский – это идеальные футболисты для этой позиции, которые не теряют просто мяч, имеют хорошее видение поля и хорошо понимают игру. Они очень ценны как раз для этой роли.

– Выходит, на Рубчинского и Батагова была ставка, когда нужно было выходить из собственной трети – и именно это одна из причин?

– Да. И у нас не было проблем, касающихся выхода и контроля мяча. Вы видели, что вообще не было сложностей в плане конструкции от этих игроков. То, что мы хотели, они делали и полностью нас удовлетворяли.

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– Вместо этого создалось впечатление, что в атаке несколько мало вовлеченным был Даниил Сикан. Какова была проблема команды именно в завершающих стадиях?

– Скажу да, мы все всегда оцениваем, забил Даниил или нет. Но я считаю, что он был полезен команде. Просто эти моменты, которые у него были, он не реализовал. Он играл на команду – это то, что мы хотели от него и то, что он делал. Это касается прессинга, открываний, своих функций на поле.

К сожалению, у нас всегда так – "забил нападающий или не забил". Если нет, это для него неудачный турнир. Я так не считаю, он многое сделал для команды. Сикан находился в тех местах, где должен был находиться. Давайте вспомним первый гол в ворота Марокко – он забрал игрока, и мы забили.

Да, для него было бы классно забить, потому что он стал капитаном сборной. Этого хочется, но иногда забивают другие игроки, а те, кто тоже вносит большой вклад, остаются в тени. Это, пожалуй, как раз такого рода ситуация.