Сборная Украины U-21 отправилась на сбор перед матчами отбора к Евро-2025
Сине-желтые проведут поединки против Сербии и Северной Ирландии
Фото: УАФ
Молодежная сборная Украины U-21 отправилась на подготовительный сбор перед матчами отбора на Евро-2025 U-21.
Свои следующие поединки подопечные Унаи Мельгосы проведут против Сербии и Северной Ирландии. Номинально домашний матч против сербов состоится 6 сентября в Риге, а гостевая игра против ирландцев пройдет 10 сентября в Баллимине.
Заявку молодежной сборной можно посмотреть здесь.
Напомним, молодежка сине-желтых выиграла 6/6 матчей в группе и возглавляет группу F, набрав 18 очков.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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