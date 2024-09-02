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Сборная Украины U-21 отправилась на сбор перед матчами отбора к Евро-2025

Молодежная сборная Украины

Сине-желтые проведут поединки против Сербии и Северной Ирландии

Сборная Украины U-21 отправилась на сбор перед матчами отбора к Евро-2025

Фото: УАФ

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Молодежная сборная Украины U-21 отправилась на подготовительный сбор перед матчами отбора на Евро-2025 U-21.

Свои следующие поединки подопечные Унаи Мельгосы проведут против Сербии и Северной Ирландии. Номинально домашний матч против сербов состоится 6 сентября в Риге, а гостевая игра против ирландцев пройдет 10 сентября в Баллимине.

Заявку молодежной сборной можно посмотреть здесь.

Напомним, молодежка сине-желтых выиграла 6/6 матчей в группе и возглавляет группу F, набрав 18 очков.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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