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Вивчаренко не поможет сборной Украины U-21 в сентябре. Его заменит игрок Руха

Молодежная сборная Украины

Под вопросом участие Максима Хланя

Вивчаренко не поможет сборной Украины U-21 в сентябре. Его заменит игрок Руха

Фото: УАФ

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В составе молодежной сборной Украины U-21 произошли изменения, сообщает пресс-служба УАФ.

Защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко заболел и не поможет "сине-желтым" в сентябрьских матчах. Вместо него в команду вызван представитель львовского "Руха" Ярослав Карабин. К слову, для Карабина это дебютный вызов в молодежку.

Под вопросом участие в сборе вингера польской "Лехии" Максима Хланя. Серьезность его повреждения прояснит МРТ.

Напомним, в сентябре подопечные Унаи Мельгосы проведут два поединка отбора к Евро-2025 U-21: 6 числа против Сербии и 10-го - против Северной Ирландии.

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Украина U-21 молодежная сборная Украины Максим Хлань Константин Вивчаренко Ярослав Карабин
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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