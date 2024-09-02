Вивчаренко не поможет сборной Украины U-21 в сентябре. Его заменит игрок Руха

В составе молодежной сборной Украины U-21 произошли изменения, сообщает пресс-служба УАФ.

Защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко заболел и не поможет "сине-желтым" в сентябрьских матчах. Вместо него в команду вызван представитель львовского "Руха" Ярослав Карабин. К слову, для Карабина это дебютный вызов в молодежку.

Под вопросом участие в сборе вингера польской "Лехии" Максима Хланя. Серьезность его повреждения прояснит МРТ.

Напомним, в сентябре подопечные Унаи Мельгосы проведут два поединка отбора к Евро-2025 U-21: 6 числа против Сербии и 10-го - против Северной Ирландии.