Вивчаренко не поможет сборной Украины U-21 в сентябре. Его заменит игрок Руха
Под вопросом участие Максима Хланя
Фото: УАФ
В составе молодежной сборной Украины U-21 произошли изменения, сообщает пресс-служба УАФ.
Защитник киевского "Динамо" Константин Вивчаренко заболел и не поможет "сине-желтым" в сентябрьских матчах. Вместо него в команду вызван представитель львовского "Руха" Ярослав Карабин. К слову, для Карабина это дебютный вызов в молодежку.
Под вопросом участие в сборе вингера польской "Лехии" Максима Хланя. Серьезность его повреждения прояснит МРТ.
Напомним, в сентябре подопечные Унаи Мельгосы проведут два поединка отбора к Евро-2025 U-21: 6 числа против Сербии и 10-го - против Северной Ирландии.
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