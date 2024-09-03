Хавбек Руха: Вызов в ​​молодежную сборную Украины приятно удивил

Полузащитник львовского "Руха" Ярослав Карабин прокомментировал дебютный вызов в молодежную сборную Украины U-21.

"Я входил в резервный список "молодежки", но далеко не всегда везет дождаться вызова. И когда представитель ФК "Рух" сообщил, что меня ждут в расположении сборной в Риге, где она 6 сентября проведет очередной матч отбора на чемпионат Европы – с сербами, то был приятно удивлен. Все же, видимо, моя результативная игра на старте текущего сезона заставила вспомнить обо мне тренерский штаб сборной. Уже потом узнал, что меня пригласили приехать вместо заболевшего динамовца Константина Вивчаренко. Пользуясь случаем, желаю ему поскорее вернуться в строй.

Сейчас единственное неудобство, что надо добираться в столицу Латвии самостоятельно, ведь остальные игроки отправились раньше.

Думаю, что на адаптацию много времени не надо будет. Ведь у меня уже есть определенный опыт: в свое время провел два матча за юношескую сборную Украины. Но "молодежка" – это совсем другой уровень. Важно, что сейчас за сборную выступает сразу пять игроков "Руха" – Роман Дидык, Виталий Роман, Олег Федор, Игорь Краснопир, Илья Квасница, а еще есть три представителя львовских "Карпат". Поэтому надеюсь, что быстро найдем общий язык", - сказал Карабин.