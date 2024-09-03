  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Хавбек Руха: Вызов в ​​молодежную сборную Украины приятно удивил
В тренде

Хавбек Руха: Вызов в ​​молодежную сборную Украины приятно удивил

Молодежная сборная Украины

Футболист будет добираться на матч в Ригу самостоятельно

Хавбек Руха: Вызов в ​​молодежную сборную Украины приятно удивил

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник львовского "Руха" Ярослав Карабин прокомментировал дебютный вызов в молодежную сборную Украины U-21.

"Я входил в резервный список "молодежки", но далеко не всегда везет дождаться вызова. И когда представитель ФК "Рух" сообщил, что меня ждут в расположении сборной в Риге, где она 6 сентября проведет очередной матч отбора на чемпионат Европы – с сербами, то был приятно удивлен. Все же, видимо, моя результативная игра на старте текущего сезона заставила вспомнить обо мне тренерский штаб сборной. Уже потом узнал, что меня пригласили приехать вместо заболевшего динамовца Константина Вивчаренко. Пользуясь случаем, желаю ему поскорее вернуться в строй.

Сейчас единственное неудобство, что надо добираться в столицу Латвии самостоятельно, ведь остальные игроки отправились раньше.

Думаю, что на адаптацию много времени не надо будет. Ведь у меня уже есть определенный опыт: в свое время провел два матча за юношескую сборную Украины. Но "молодежка" – это совсем другой уровень. Важно, что сейчас за сборную выступает сразу пять игроков "Руха" – Роман Дидык, Виталий Роман, Олег Федор, Игорь Краснопир, Илья Квасница, а еще есть три представителя львовских "Карпат". Поэтому надеюсь, что быстро найдем общий язык", - сказал Карабин.

По теме
yellow-arrow
Михавко матч с ЛНЗ провел на уколах
yellow-arrow
Вивчаренко не поможет сборной Украины U-21 в сентябре. Его заменит игрок Руха
yellow-arrow
Сборная Украины U-21 отправилась на сбор перед матчами отбора к Евро-2025
Украина U-21 молодежная сборная Украины Рух (Львов) Ярослав Карабин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости