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Украина U-21 – Сербия U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025

Молодежная сборная Украины

Украина U-21 - Сербия U-21: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.09.2024 ⋊ Отбор ЧЕ-2025 на UA-Футбол

Украина U-21 – Сербия U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025

Фото прес-служби УАФ

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Уже завтра подопечные Унаи Мельгосы сыграют свой седьмой матч в группе F в рамках квалификации к Евро-2025. Матч против молодежной сборной Сербии пройдет в Риге на LNK Sporta Parks.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Пока что наша сборная в этом отборе играет блестяще. Украинская молодежка выиграла все свои шесть матчей и забила 15 голов, а пропустила всего два. У Сербии десять очков, но эта сборная сыграла на одну игру больше. Для соперников это будет дебютная очная встреча в нынешнем отборе.

Игра между молодежными сборными Украины и Сербии состоится в пятницу, 6 сентября 2024 года, в 19:00. Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Общественное Спорт и местных телеканалах Общественного.

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Трансляция матча Украина U-21 - Сербия U-21
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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