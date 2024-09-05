Украина U-21 – Сербия U-21. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора ЧЕ-2025

Уже завтра подопечные Унаи Мельгосы сыграют свой седьмой матч в группе F в рамках квалификации к Евро-2025. Матч против молодежной сборной Сербии пройдет в Риге на LNK Sporta Parks.

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Пока что наша сборная в этом отборе играет блестяще. Украинская молодежка выиграла все свои шесть матчей и забила 15 голов, а пропустила всего два. У Сербии десять очков, но эта сборная сыграла на одну игру больше. Для соперников это будет дебютная очная встреча в нынешнем отборе.

Игра между молодежными сборными Украины и Сербии состоится в пятницу, 6 сентября 2024 года, в 19:00. Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Общественное Спорт и местных телеканалах Общественного.