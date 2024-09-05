Тренер Украины U-21: Все приехали на сбор с большим желанием играть и представлять страну

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса рассказал о начале подготовки к матчам квалификации Евро-2025 U-21. 6 сентября сине-желтые сыграют против Сербии, а 10 - против Северной Ирландии.

- Как будете настраивать своих подопечных после длительной паузы между матчами молодежки?

- Да, у нас была достаточно большая пауза между играми. Последний раз мы играли против Азербайджана. Все приехали на сбор с большим желанием играть и представлять страну. Мы как можно быстрее попробуем погрузить игроков в ту рабочую атмосферу, которую мы стремимся создать.

- Есть ли накануне сентябрьских матчей существенные кадровые проблемы в команде?

- Были определенные небольшие проблемы с некоторыми игроками, но это нормально. Они только начали сезон, и им нужно адаптироваться. На этом этапе все команды имеют определенные проблемы.

- Некоторые футболисты молодежки имели насыщенное соревнованиями лето. Не будут ли иметь эти матчи негативного эффекта в плане накопленной усталости?

- Я думаю, что в целом у всех сборных Украины был напряженный год. И это потому, что мы в числе стран, чьи команды квалифицировались на чемпионаты Европы для игроков в возрасте до 17 лет, до 19 лет, были представлены на Олимпийских играх и играли на Евро-2024 в Германии. В определенной степени это потому, что мы хорошо поработали. Это нелегко. Но не все страны имеют такие проблемы. К счастью, у нас есть. Поэтому с точки зрения удовлетворенности работой, хорошо, что мы сыграли на Олимпиаде. С точки зрения усталости, которую испытывают игроки, думаю, мы с этим справимся.

- На старте сезона игроки могут быть в разных физических кондициях. Это утверждение касается и вашей команды?

- Да, мы работаем с игроками, которые начали сезон в разных лигах. Это одна из вещей, с которой сталкиваются тренеры сборных. Но мы должны приспособиться к ситуации, которая есть у игроков, и не пытаться искать оправданий. Поэтому мы адаптируемся к тому, в каком физическом состоянии приезжают игроки, и стараемся показать лучший результат, - рассказал Мельгоса.