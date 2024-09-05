Мельгоса: Сербия - сильная команда, с которой нам будет непросто

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса высказался о предстоящем матче против Сербии в отборе к Евро-2025 U-21, который состоится 6 сентября.

- По итогам матча с Сербией сборная Украины может гарантировать себе как минимум плей-офф. Чего следует ожидать от соперника, учитывая турнирную ситуацию?

- Я думаю, что соперник хороший. Они постараются сделать все возможное, чтобы достичь нужного результата. На самом деле, ты никогда не знаешь, как именно настраивается оппонент, чего они ожидают, как будут реагировать на ситуацию. На самом деле, Сербия также собирается сменить некоторых игроков. Мы должны сосредоточиться на том, как мы работаем и на росте команды в целом. Я думаю, что это самое главное, над чем мы работали этот год с командой U-21, и мы должны продолжать это делать. Прошлое - это прошлое, а сейчас мы должны сосредоточиться на настоящем и продолжать развиваться. Я думаю, что если мы будем работать так же, как мы работали в прошлом, с точки зрения отношения, с точки зрения стремления расти, - впереди у нас хорошие результаты.

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- Какого мнения вы о ближайшем оппоненте - сборной Сербии?

- Сербия - сильная команда. Это понятно. Даже если они довызвали некоторых новых игроков на матчи против Украины, это очень хорошая команда. Я ожидаю сильного соперника, с которым нам будет непросто, и мы должны подготовиться к этим матчам. И, конечно, такие матчи важны для развития карьеры игроков, - сказал Мельгоса.

Напомним, молодежка сине-желтых выиграла 6/6 матчей в группе и возглавляет группу F, набрав 18 очков.