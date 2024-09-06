Украина U-21 – Сербия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
Украина U-21 – Сербия U-21. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін
Сегодня, 6 сентября молодежная сборная Украины U-21 проведет матч квалификации Евро-2025 U-21. Соперником подопечных Унаи Мельгоса станет команда Сербии.
Поединок пройдет в Риге на LNK Sporta Parks. Начало - в 19:00 по Киеву.
Отметим, что молодежка сине-желтых лидирует в группе F, набрав 18 очков. Сербы с 10 баллами идут на 3-м месте.
Смотреть игру можно на Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного и YouTube-канале УАФ.
Отбор на ЧЕ-2025. Группа F
06.09.2024.
Украина U-21 19:00 Сербия U-21
Трансляция матча - Суспільне Спорт, YouTube-канал УАФ
Трансляция матча Украина U-21 - Сербия U-21Смотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Футболист Лиона расплакался и убежал, сорвав трансфер в клуб АПЛ
- Юбилей Криштиану. Португалия — Хорватия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Не только топ-12 рейтинга. Для попадания Украины в первую корзину отбора ЧМ-2026 появилось еще одно условие
- Украина U-21 – Сербия U-21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 06.09.2024
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн