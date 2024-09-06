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Украина U-21 – Сербия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Молодежная сборная Украины

Украина U-21 – Сербия U-21. Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 06.09.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Украина U-21 – Сербия U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча

Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін

Новина українською

Сегодня, 6 сентября молодежная сборная Украины U-21 проведет матч квалификации Евро-2025 U-21. Соперником подопечных Унаи Мельгоса станет команда Сербии.

Поединок пройдет в Риге на LNK Sporta Parks. Начало - в 19:00 по Киеву.

Отметим, что молодежка сине-желтых лидирует в группе F, набрав 18 очков. Сербы с 10 баллами идут на 3-м месте.

Смотреть игру можно на Общественное Спорт, местных телеканалах Общественного и YouTube-канале УАФ.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F
06.09.2024.
Украина U-21 19:00 Сербия U-21
Трансляция матча - Суспільне Спорт, YouTube-канал УАФ

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Трансляция матча Украина U-21 - Сербия U-21
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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