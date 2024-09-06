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Хавбек сборной Украины U-21: Мы уже разобрали Сербию

Молодежная сборная Украины

Матч между командами уже сегодня

Хавбек сборной Украины U-21: Мы уже разобрали Сербию

Скриншот: канал УАФ на YouTube

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Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Олег Федор поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2025 против Сербии U-21.

"Мы уже разобрали соперника, и по заявке видно, что у него кардинально изменился состав по сравнению с тем, какие футболисты вызывались на прошлые сборы. Это будет совсем другая команда, но, наверное, с такими же игровыми кондициями, как и раньше.

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Нам очень нужна поддержка наших болельщиков. Мы будем вдвое больше выкладываться на поле, чтобы порадовать зрителей, которые придут за нас болеть. Мы задали себе очень высокую планку, и ее надо держать. Наша цель - только победа", - сказал Федор.

Напомним, что поединок между сборными Украины и Сербии начнется сегодня, 6 сентября в 19:00.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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