Хавбек сборной Украины U-21: Мы уже разобрали Сербию

Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Олег Федор поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2025 против Сербии U-21.

"Мы уже разобрали соперника, и по заявке видно, что у него кардинально изменился состав по сравнению с тем, какие футболисты вызывались на прошлые сборы. Это будет совсем другая команда, но, наверное, с такими же игровыми кондициями, как и раньше.

Нам очень нужна поддержка наших болельщиков. Мы будем вдвое больше выкладываться на поле, чтобы порадовать зрителей, которые придут за нас болеть. Мы задали себе очень высокую планку, и ее надо держать. Наша цель - только победа", - сказал Федор.