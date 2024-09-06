Хавбек сборной Украины U-21: Мы уже разобрали Сербию
Матч между командами уже сегодня
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Полузащитник молодежной сборной Украины U-21 Олег Федор поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2025 против Сербии U-21.
"Мы уже разобрали соперника, и по заявке видно, что у него кардинально изменился состав по сравнению с тем, какие футболисты вызывались на прошлые сборы. Это будет совсем другая команда, но, наверное, с такими же игровыми кондициями, как и раньше.
Нам очень нужна поддержка наших болельщиков. Мы будем вдвое больше выкладываться на поле, чтобы порадовать зрителей, которые придут за нас болеть. Мы задали себе очень высокую планку, и ее надо держать. Наша цель - только победа", - сказал Федор.
Напомним, что поединок между сборными Украины и Сербии начнется сегодня, 6 сентября в 19:00.
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