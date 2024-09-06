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Отбор на ЧЕ-2025. Украина U-21 – Сербия U-21 2:1. Седьмая подряд победа

Молодежная сборная Украины

Сверхважная игра для украинцев

Отбор на ЧЕ-2025. Украина U-21 – Сербия U-21 2:1. Седьмая подряд победа

Фото прес-служби УАФ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялся матч квалификационного турнира Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Украины и Сербии. Поединок проходил в Риге, на поле арены LNK Sporta Parks.

Молодежная сборная Украины U-21 является лидером квалификационной группы F. Подопечные Мельгосы выиграли все шесть матчей и пропустили всего два гола. В последний раз украинцы играли в марте, когда на выезде разгромили Азербайджан – 3:0. Победа над сербами гарантировала нашей сборной как минимум второе место, а это по меньшей мере путевка в стыковой плей-офф, а вероятно, попадание в тройку лучших команд среди вторых мест. Молодежная сборная Сербии в турнирной таблице группы F занимает третье место, имея 10 очков. В марте сербы дома неожиданно уступили Северной Ирландии – 1:2.

Отбор на ЧЕ-2025. Украина U-21 – Сербия U-21 2:1. Седьмая подряд победа - изображение 1

Игра для нашей молодежной сборной началась неудачно. Уже на седьмой минуте украинцы пропустили. После подачи с углового головой пробивал Серафимович и мяч от Баждара залетел в ворота – 0:1. Первый удар в направлении ворот и сразу гол. Были вопросы к арбитру, но гол засчитали. После этого подопечные Мельгосы начали больше владеть мячом, но с конструктивом в заключительной трети поля у наших ребят ощущались существенные проблемы. Слишком медленно и прямолинейно играли украинцы. К тому же стоит отметить организованную игру сербов, которые играли осторожно и надежно.

Сборная Сербия играла с высокой линией защиты и на 32-й минуте подопечные Мельгосы наказали соперника за это. После шикарной передачи Батагова выход один на один реализовал Волошин – 1:1. Этот гол добавил нашим ребятам уверенности в собственных силах и могли даже выходить вперед, но удар Волошина из-за пределов штрафной в прыжке парировал Лиескич.

Начало второй половины встречи порадовало украинских болельщиков. Квасница в борьбе с защитником упал в штрафной и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Очень неоднозначный эпизод, но VAR в этом матче нет. Одиннадцатиметровый в стиле Паненки реализовал Егор Ярмолюк – 2:1. После этого больше свободных зон получили украинцы, ведь гости стали рисковать. Однако увеличить свое преимущество подопечным Мельгосы не удавалось.

Все вопросы о победителе мог снять Олег Федор, но он после передачи Краснопира попал в штангу. Отыграться сербы не смогли. Таким образом, украинцы продолжают свою серию без потери очков.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

Украина U-21 - Сербия U-21 2:1

Голы: Волошин (32), Ярмолюк (58, пен) - Баждар (7)

Украина U-21: Нещерет – Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский (Роман, 78) – Ярмолюк (Яцык, 59), Очеретько, Рубчинский (Федор ,78) – Волошин (Мельниченко, 78), Краснопир, Квасница (Брагару, 58)

Сербия U-21: Лиескич - Серафимович (Величкович, 67), Илич, Миличич - Мимович, Вукичевич, Джодич, Милованович - Шливич (Трифунович, 67), Миятович (Милошович, 82), Баждар

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Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
06.09.2024 в 21:13
Я х..єю з експертів.Хлопці виграли 7із7ми, обіграли Англію. При тому, шо це не минулий склад, де в воротах Трубін, на полі - Мудрик, Судаков, Забарний. Тут такого калібру гравців немає.Але все одно є незадоволені!
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Комментарии 8
жека-киев (биг виладж)
06.09.2024 в 21:13
Я х..єю з експертів.Хлопці виграли 7із7ми, обіграли Англію. При тому, шо це не минулий склад, де в воротах Трубін, на полі - Мудрик, Судаков, Забарний. Тут такого калібру гравців немає.Але все одно є незадоволені!
Ответить
4
1
Ariakiev01 (Київ)
06.09.2024 в 21:50
не парся .Жа жа тільки щоб все обісрати!
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0
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Kaiso Vegas
06.09.2024 в 21:52
Та теж доволі непоганий склад
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ANESTEZIO (Вінниця )
06.09.2024 в 21:13
Молодці! Продовжують їбати сербів повсюди!!!!
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жажа_the_best (Харьков)
06.09.2024 в 21:05
Очень слабо Рыбчинский сыграл. Очень слабо! А правда пеналь левый был? Видел только начало и конец матча..(сербы тоже спорный гол забили)
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Просто Квашин (Харків)
06.09.2024 в 21:41
...не підмазуйся бєлгородський гомосексуаліст...
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.09.2024 в 21:00
Це все добре, але англія своє візьме. Тому 1 місце не світить. Хоча й з другого гарні шанси вийти. Звичайно, надія маленька є, що накінець наша молодь навчиться вигравати ключові ігри з командами топ класу. Будемо подивитися) Тьху-тьху!
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1
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alex 66 (Кременчук)
06.09.2024 в 20:58
Молодці, дякую за гру та перемогу, а от ручкатися з п.і.дарами зовсім не треба
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