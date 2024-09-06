Отбор на ЧЕ-2025. Украина U-21 – Сербия U-21 2:1. Седьмая подряд победа

Сегодня состоялся матч квалификационного турнира Евро-2025 (U-21) между молодежными сборными Украины и Сербии. Поединок проходил в Риге, на поле арены LNK Sporta Parks.

Молодежная сборная Украины U-21 является лидером квалификационной группы F. Подопечные Мельгосы выиграли все шесть матчей и пропустили всего два гола. В последний раз украинцы играли в марте, когда на выезде разгромили Азербайджан – 3:0. Победа над сербами гарантировала нашей сборной как минимум второе место, а это по меньшей мере путевка в стыковой плей-офф, а вероятно, попадание в тройку лучших команд среди вторых мест. Молодежная сборная Сербии в турнирной таблице группы F занимает третье место, имея 10 очков. В марте сербы дома неожиданно уступили Северной Ирландии – 1:2.

Игра для нашей молодежной сборной началась неудачно. Уже на седьмой минуте украинцы пропустили. После подачи с углового головой пробивал Серафимович и мяч от Баждара залетел в ворота – 0:1. Первый удар в направлении ворот и сразу гол. Были вопросы к арбитру, но гол засчитали. После этого подопечные Мельгосы начали больше владеть мячом, но с конструктивом в заключительной трети поля у наших ребят ощущались существенные проблемы. Слишком медленно и прямолинейно играли украинцы. К тому же стоит отметить организованную игру сербов, которые играли осторожно и надежно.

Сборная Сербия играла с высокой линией защиты и на 32-й минуте подопечные Мельгосы наказали соперника за это. После шикарной передачи Батагова выход один на один реализовал Волошин – 1:1. Этот гол добавил нашим ребятам уверенности в собственных силах и могли даже выходить вперед, но удар Волошина из-за пределов штрафной в прыжке парировал Лиескич.

Начало второй половины встречи порадовало украинских болельщиков. Квасница в борьбе с защитником упал в штрафной и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Очень неоднозначный эпизод, но VAR в этом матче нет. Одиннадцатиметровый в стиле Паненки реализовал Егор Ярмолюк – 2:1. После этого больше свободных зон получили украинцы, ведь гости стали рисковать. Однако увеличить свое преимущество подопечным Мельгосы не удавалось.

Все вопросы о победителе мог снять Олег Федор, но он после передачи Краснопира попал в штангу. Отыграться сербы не смогли. Таким образом, украинцы продолжают свою серию без потери очков.

Отбор на ЧЕ-2025. Группа F

Украина U-21 - Сербия U-21 2:1

Голы: Волошин (32), Ярмолюк (58, пен) - Баждар (7)

Украина U-21: Нещерет – Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский (Роман, 78) – Ярмолюк (Яцык, 59), Очеретько, Рубчинский (Федор ,78) – Волошин (Мельниченко, 78), Краснопир, Квасница (Брагару, 58)

Сербия U-21: Лиескич - Серафимович (Величкович, 67), Илич, Миличич - Мимович, Вукичевич, Джодич, Милованович - Шливич (Трифунович, 67), Миятович (Милошович, 82), Баждар