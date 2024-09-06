Защитник Украины U-21: Мы сейчас в хорошей форме, но и сербов недооценивать не стоит
Сегодня украинская молодежка открывает свой новый отборочный цикл
Фото Анатолія Репіна - УАФ
Защитник
"Игроки нашей команды сейчас находятся в очень хороших кондициях, однако не надо недооценивать сербов. У них вызвано много новых исполнителей, но, несмотря на свою молодость, они уже играют в высших лигах различных чемпионатов. Поэтому нужно готовиться на все сто процентов.
Мы очень ждем наших болельщиков, ведь играем ради них. Приятно, когда стадион заполнен. Нам необходима только победа, ведь мы стремимся выйти на Евро", - сказал Артем Смоляков.
Напомним, что поединок между сборными Украины и Сербии начнется сегодня, 6 сентября в 19:00. UA-Футбол проведет
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