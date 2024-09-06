Защитник Украины U-21: Мы сейчас в хорошей форме, но и сербов недооценивать не стоит

Защитник молодежной сборной Украины U-21 Артем Смоляков поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2025 против Сербии U-21.

"Игроки нашей команды сейчас находятся в очень хороших кондициях, однако не надо недооценивать сербов. У них вызвано много новых исполнителей, но, несмотря на свою молодость, они уже играют в высших лигах различных чемпионатов. Поэтому нужно готовиться на все сто процентов.

Мы очень ждем наших болельщиков, ведь играем ради них. Приятно, когда стадион заполнен. Нам необходима только победа, ведь мы стремимся выйти на Евро", - сказал Артем Смоляков.