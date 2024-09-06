Ярмолюк, Квасница, Волошин и Краснопир - в старте украинской молодежки на матч против Сербии
Начинаем новый отборочный цикл уже без Ротаня
Фото Анатолія Репіна - УАФ
Сегодня, 6 сентября,
Матч начнется в 19:00 и уже известен стартовый состав нашей команды.
Украина U-21: Нещерет, Крупский, Салюк, Батагов, Смоляков, Очеретько, Рубчинский, Ярмолюк, Квасница, Волошин, Краснопир
Запасные: Фесюн, Мельниченко, Дидык, Роман, Карабин, Федор, Яцык, Горбач, Брагару
Напомним, что UA-Футбол проведет
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