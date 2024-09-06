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Ярмолюк, Квасница, Волошин и Краснопир - в старте украинской молодежки на матч против Сербии

Молодежная сборная Украины
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Начинаем новый отборочный цикл уже без Ротаня

Ярмолюк, Квасница, Волошин и Краснопир - в старте украинской молодежки на матч против Сербии

Фото Анатолія Репіна - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 сентября, молодежная сборная Украины U-21 начнет свой отборочный цикл к Евро-2025 условно домашний матч со сверстниками из Сербии.

Матч начнется в 19:00 и уже известен стартовый состав нашей команды.

Украина U-21: Нещерет, Крупский, Салюк, Батагов, Смоляков, Очеретько, Рубчинский, Ярмолюк, Квасница, Волошин, Краснопир

Запасные: Фесюн, Мельниченко, Дидык, Роман, Карабин, Федор, Яцык, Горбач, Брагару

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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